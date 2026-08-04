Il nome in cima alla lista dei partenti del Milan è quello di Santiago Gimenez. Dopo gli zero gol in campionato, il club rossonero ha deciso di scaricare l'attaccante messicano, che non rientra nei piani di Ruben Amorim. Il recupero dall'infortunio alla caviglia destra procede spedito e la trattativa con la Lazio per la sua cessione sta per entrare nel vivo.

Gimenez-Lazio, le chiamate di Gattuso

La prima offerta della Lazio e le condizioni del Milan

La concorrenza del Porto

"Il Porto si è informato sulle condizioni per la sua uscita e Farioli è un grande estimatore di Santiago Giménez. A oggi non c'è una vera e propria trattativa tra il Porto e il Milan, ma sicuramente Giménez è in uscita e lo sa anche lui. Farioli lo vorrebbe al Porto e ci sono stati contatti diretti tra l'allenatore e l'attaccante messicano".