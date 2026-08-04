Le chiamate di Gattuso, la prima offerta dei biancocelesti e le condizioni del Milan: il punto sulla trattativa con la Lazio per la cessione di Santiago Giménez
Funerali Baresi: Pulisic e Santiago Giménez arrivati in rappresentanza della squadra | PM
Il nome in cima alla lista dei partenti del Milan è quello di Santiago Gimenez. Dopo gli zero gol in campionato, il club rossonero ha deciso di scaricare l'attaccante messicano, che non rientra nei piani di Ruben Amorim. Il recupero dall'infortunio alla caviglia destra procede spedito e la trattativa con la Lazio per la sua cessione sta per entrare nel vivo.
Gimenez-Lazio, le chiamate di GattusoIl più grande promotore del trasferimento di Gimenez alla Lazio è Gennaro Gattuso, ex centrocampista del Milan e attuale tecnico biancoceleste. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'ex CT della Nazionale avrebbe chiamato l'attaccante messicano per spiegargli come il club capitolino potrebbe essere la sua chance per rilanciarsi. Il centravanti classe 2001 è la prima scelta di Gattuso, che starebbe provando a convincere Claudio Lotito a puntare con forza su di lui.
La prima offerta della Lazio e le condizioni del MilanStando a quanto riportato dalla 'Rosea', il club biancoceleste avrebbe già presentato al Milan la prima offerta per Gimenez. La proposta della Lazio, però, non soddisfa la dirigenza rossonera: Claudio Lotito ha chiesto l'attaccante messicano in prestito con diritto di riscatto, mentre Gerry Cardinale punta a una cessione a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 20 e i 30 milioni di euro. Tra le parti c'è ancora distanza, ma nelle prossime settimane i capitolini potrebbero presentarsi in Via Aldo Rossi con una nuova offerta.
La concorrenza del PortoLa Lazio, però, non è l'unico club sulle tracce di Gimenez. Come spiegato dall'esperto di mercato Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, anche il Porto sarebbe pronto a fare un tentativo per il messicano, con il tecnico italiano Francesco Farioli che apprezzerebbe particolarmente le qualità del giocatore.
"Il Porto si è informato sulle condizioni per la sua uscita e Farioli è un grande estimatore di Santiago Giménez. A oggi non c'è una vera e propria trattativa tra il Porto e il Milan, ma sicuramente Giménez è in uscita e lo sa anche lui. Farioli lo vorrebbe al Porto e ci sono stati contatti diretti tra l'allenatore e l'attaccante messicano".
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