Cessioni Milan, doppia pista per Santiago Giménez: tentativi di Lazio e Porto

La dirigenza rossonera continua a lavorare sulle possibili cessioni che servirebbero a sbloccare un calciomercato in questo momento bloccato. Un giocatore che potrebbe lasciare il Milan in questa finestra di mercato resta l'attaccante Santiago Giménez.

Queste le ultime novità dal giornalista Alfredo Pedullà (dal suo account X):

"Lazio, nuovo tentativo per Santiago Giménez. Situazione non semplice, ma contatti con l’agente".

Questa la prima pista possibile per la punta messicana. Occhio però anche al possibile interesse dall'estero: a riportare la notizia è il giornalista Daniele Longo tramite il suo canale YouTube.

"Il Porto ha chiesto informazioni per Santiago Giménez", ha raccontato il giornalista.

L'agente Jorge Mendes starebbe cercando di capire la fattibilità dell'operazione. Il club portoghese potrebbe lavorare per un prestito con diritto di riscatto. Longo poi ha aggiunto:

"Santiago Giménez è stato contattato dal Porto. Dal Portogallo si parla anche di un contatto con Francesco Farioli per capire il progetto".

Lazio e Porto potrebbero essere le due piste più concrete in questo momento per la prima punta messicana.

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Il calvario di Giménez: dall'infortunio ai Mondiali 2026

Il rendimento in rossonero: si registra prima la titolarità con Allegri senza trovare un singolo gol in campionato (solo uno in Coppa Italia contro il Lecce).

si registra prima la titolarità con Allegri senza trovare un singolo gol in campionato (solo uno in Coppa Italia contro il Lecce). I problemi fisici: ha dovuto affrontare l'operazione alla caviglia, il ritorno in campo a fine stagione e l'infortunio di nuovo alla caviglia durante i Mondiali 2026 giocati con il Messico.

Le gerarchie di Amorim: Camarda blocca il messicano

Santiago Giménez arriva da una stagione complicatissima che ne ha pesantemente condizionato il valore e la continuità:Difficile pensare che Santiago Giménez possa restare al Milan come terzo attaccante: il chiaro titolare è Ramos, mentre(che resterà, parola di Amorim) si candida fortemente per il ruolo di vice della punta portoghese.

Vedremo come si evolverà il destino dell'attaccante messicano che ha deluso nel suo periodo con il Milan, nonostante l'investimento da 30 milioni fatto a gennaio 2025 per strapparlo al Feyenoord.