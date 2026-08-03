Continua il mercato del Milan alla ricerca di un trequartista che possa giocare da titolare nel nuovo 3-4-2-1 di Amorim. Si sono fatti tantissimi nomi in queste ultime settimane, ma perché la dirigenza rossonera non pensa ad Endrick del Real Madrid?

Il brasiliano è un attaccante moderno, che fa dello scatto e delle capacità nel breve le sue armi migliori, in più è mancino, caratteristica cercata da Amorim per il suo 3-4-2-1. È un calciatore compatto fisicamente ed estremamente esplosivo. Può giocare sia come centravanti di ruolo che anche più indietro, visto che ha qualità da trequartista e da vero numero 10 della squadra.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le caratteristiche tecniche del gioiello brasiliano

I numeri e le statistiche di Endrick in Ligue 1

ama svariare, venire incontro e legare il gioco con i compagni, per poi attaccare la profondità con il suo scatto devastante. Possiede un baricentro basso che gli consente di resistere ai contrasti e agli scontri fisici contro i difensori avversari. Ha una qualità di dribbling indiscussa, grazie alla quale salta facilmente i difensori per poi puntare alla porta, ed è dotato di un tiro eccellente anche lontano dalla porta.Endrick ha giocato con la maglia delin prestito la scorsa stagione: in campionato ha totalizzatocon la bellezza di

I dettagli del suo rendimento su Sofascore evidenziano metriche importanti:

Rendimento offensivo: garantisce 3.1 tiri di media con una percentuale realizzativa fissata a quota 10%.

garantisce 3.1 tiri di media con una percentuale realizzativa fissata a quota 10%. Duelli e tocchi: vanta 2.3 (48%) di duelli vinti di media, con 39.7 tocchi a partita.

vanta 2.3 (48%) di duelli vinti di media, con 39.7 tocchi a partita. Occasioni create: si registrano ben 9 grandi occasioni create complessive.

Il punto focale anche nel Milan è dove ha giocato Endrick con il Lione: l'attaccante brasiliano è stato schierato spesso a destra con la possibilità di accentrarsi e sfruttare il suo piede mancino (tutti i dati da Sofascore).

La collocazione tattica ideale per lo scacchiere di Amorim

Non sarebbe quindi una pazzia vederlo come trequartista di destra nel 3-4-2-1 rossonero di Ruben Amorim: le qualità del brasiliano sono tutte quelle che cerca l'allenatore portoghese per il ruolo.

Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi in questo momento, ma se il Real Madrid dovesse decidere di cederlo (in prestito o a titolo definitivo) il Milan ci dovrebbe davvero pensare perché potrebbe essere il giusto pezzo mancante del puzzle.