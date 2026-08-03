Estupiñán era a un passo dall'Aston Villa: il retroscena. Perché Amorim lo vuole provare?

Pervis Estupiñán sembrava aver finito la sua carriera al Milan dopo una sola stagione, tra l'altro deludente: arrivato per diventare il titolare della fascia sinistra rossonera, ha fatto molta fatica nel 3-5-2 e con il calcio difensivista di Massimiliano Allegri, segnando un solo gol e servendo un solo assist.

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"Tra Milan e Aston Villa l'accordo era stato praticamente trovato, mancava davvero pochissimo, la distanza era veramente ridotta".

Come detto, il futuro dell'ecuadoriano sembrava lontano dai rossoneri, ma tutto è cambiato con l'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina rossonera. Ecco gli ultimi aggiornamenti dal giornalistasu YouTube:

Sembrava quindi fatto il ritorno di Estupiñán in Premier League e sotto un grande allenatore come Emery. Moretto poi svela:

"Tutto si è fermato dopo una riunione interna al Milan, con Amorim che ha frenato sulla partenza di Estupiñán perché prima voleva vederlo e testarlo in allenamento. Vedremo se questo veto di Amorim persisterà oppure no e bisognerà capire anche se l'Aston Villa sarà disposto ad aspettare".

Il piano di Amorim: il derby con l'Inter e i test estivi

Le caratteristiche tecniche: perché Estupiñán può restare

Tassello tattico perfetto: ha le caratteristiche ideali per giocare esterno di centrocampo in un calcio molto offensivo come quello di Amorim.

ha le caratteristiche ideali per giocare esterno di centrocampo in un calcio molto offensivo come quello di Amorim. Capacità atletiche: può fare la doppia fase e ha una corsa importante per poter coprire e attaccare durante la stessa partita.

Estupiñán potrebbe quindi giocare uno spezzone importante di partita contro l'Inter nel derby amichevole previsto per il 5 di agosto. Anche in base ai segnali in arrivo da quella partita, Amorim prenderà una decisione, ma a rigor di logica è possibile che venga testato almeno fino al 15 di agosto, giorno dell'ultima amichevole estiva del Diavolo contro il Manchester United.Ma perché l'allenatore portoghese vuole prima provare Estupiñán? Sulla carta il laterale mancino possiede elementi ideali per il nuovo scacchiere tattico:

Per il Milan, però, potrebbe essere un incasso comunque importante anche se poi servirebbe un innesto nel reparto. Vedremo come risponderà sul campo Estupiñán che ha una grande opportunità.