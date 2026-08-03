Un Derby della Madonnina decisamente insolito, ma non per questo meno affascinante. Mercoledì 5 agosto, alle ore 13:00 italiane (le 19:00 locali), l'Optus Stadium di Perth, nella splendida cornice della Western Australia, si accenderà per l'amichevole di lusso tra il Milan di Rúben Amorim e l'Inter di Cristian Chivu, campione d'Italia in carica.

Per i rossoneri si tratta del secondo test match ufficiale all'interno del percorso di preparazione estiva. Il Milan è reduce dal pareggio per 2-2 ottenuto al 'Celtic Park' di Glasgow contro i padroni di casa del Celtic, una sfida che ha fornito le prime indicazioni tattiche ad Amorim e che necessita ora di risposte più concrete, soprattutto in fase difensiva.

Verso la Serie A 2026/2027: un test indicativo

Le scelte di Amorim: rientri importanti e assenze pesanti

Sebbene il contesto sia quello tipico del calcio d'agosto, la stracittadina milanese conserva intatto il suo valore psicologico. Questa sfida rappresenterà un banco di prova significativo per entrambe le panchine, a poco più di due settimane dall'esordio ufficiale nella. Ricordiamo che il debutto in campionato vedrà il Milan impegnato in trasferta contro il Torino, mentre i nerazzurri ospiteranno il Monza a San Siro.Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di 'Tuttosport', il derby di Perth sarà l'occasione per vedere finalmente in campo le stelle rossonere. Troveranno i loro primi minuti stagionali. Entrambi i portoghesi si stanno allenando regolarmente in gruppo dalla fine di luglio, dopo aver usufruito dei giorni di vacanza post-Mondiali.

Le buone notizie per Amorim non finiscono qui: ci sarà spazio sul terreno di gioco anche per Christopher Nkunku. Il francese ha smaltito il risentimento muscolare che lo aveva costretto a saltare precauzionalmente la trasferta scozzese contro il Celtic ed è pronto a testare la propria condizione.

Il punto sugli indisponibili: Gila e i nuovi acquisti

Mario Gila : sta decisamente meglio dopo l'infortunio subìto a Glasgow (entrato al 46' e sostituito al 68' da Valeri Vladimirov dopo soli 22 minuti di gioco). Gli esami hanno escluso lesioni gravi, ma il centrale ex Lazio non verrà rischiato e salterà la sfida contro l'Inter.

: sta decisamente meglio dopo l'infortunio subìto a Glasgow (entrato al 46' e sostituito al 68' da Valeri Vladimirov dopo soli 22 minuti di gioco). Gli esami hanno escluso lesioni gravi, ma il centrale ex Lazio non verrà rischiato e salterà la sfida contro l'Inter. Ultimi arrivati in ritiro: non prenderanno parte al match i calciatori aggregatisi per ultimi al gruppo in Australia. Restano quindi fuori dai convocati il difensore Koni De Winter e i centrocampisti Alexis Saelemaekers, Ardon Jashari e Luka Modrić, ancora indietro con la preparazione atletica.

Derby Milan-Inter: la probabile formazione rossonera

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Dal punto di vista tattico, l'allenatore portoghese prosegue sulla strada del, un sistema che valorizza la spinta sugli esterni e la densità sulla trequarti. Ecco le scelte previste per il fischio d'inizio all'Optus Stadium.Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Chukwueze, Loftus-Cheek; Camarda.: Bouyer, Pittarella, P. Terracciano; F. Terracciano, Odogu, Vladimirov, Musah, Fofana, Estupiñán, Borsani, A. Cissè, Guernier, R. Leão, Nkunku, Ossola, Kostić, Ramos.: Amorim.