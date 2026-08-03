Il calciomercato del Milan ruota attorno a una precisa richiesta tattica del nuovo allenatore Rúben Amorim. Per il suo collaudato 3-4-2-1, il tecnico portoghese ha indicato la necessità di inserire in organico un trequartista mancino che ami partire dalla corsia di destra per poi accentrarsi sul suo piede forte, trovando così lo spazio per l'assist o la conclusione a rete.

Calciomercato Milan: resiste l'idea Matías Soulé dalla Roma

Secondo quanto riportato dalle edizioni odierne del Corriere della Sera e de La Gazzetta dello Sport, uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza rossonera per ricoprire questo ruolo è quello di. Il fantasista argentino, classe 2003 cresciuto nel vivaio della Juventus, è considerata una pedina in uscita dalla. Il club giallorosso, dopo aver investito pesantemente sugli acquisti di Santiago Castro e Kōnstantinos Koulierakīs, ha ora l'esigenza di fare cassa e ritiene sacrificabile l'ex talento bianconero.

I capitolini avrebbero accettato volentieri le ricche proposte provenienti dall'Arabia Saudita, dove club come Al-Ahli e Al-Ittihad si erano detti pronti a investire circa 40 milioni di euro per il cartellino. Soulé ha però espresso un netto rifiuto, preferendo proseguire la propria carriera nei principali campionati europei. Di conseguenza, il suo agente Martín Guastadisegno ha sondato il terreno in Italia: conoscendo le necessità tattiche di Via Aldo Rossi, ha proposto il calciatore ai dirigenti del Diavolo, trovando una risposta inizialmente favorevole.

Il nodo economico: le richieste della Roma e la flessione con Gasperini

Corriere della Sera : valutazione stimata tra i 30 e i 35 milioni di euro.

: valutazione stimata tra i 30 e i 35 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport: richiesta fissata tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Nonostante l'interesse tecnico, a frenare bruscamente la trattativa è la valutazione economica complessiva dell'operazione. In Via Aldo Rossi considerano eccessive le richieste della Roma, che variano a seconda delle fonti giornalistiche:

Si tratta di cifre ritenute fuori mercato dal Milan per un giocatore reduce da una netta flessione nelle prestazioni durante l'ultima stagione in giallorosso, in particolare dopo l'avvento di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma, il cui sistema di gioco ha finito per penalizzare le caratteristiche del fantasista argentino.

Le condizioni del Milan e l'alternativa Ethan Nwaneri

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Allo stato attuale, il Milan non procederà all'acquisto di Soulé a queste condizioni finanziarie. Va inoltre ricordato che qualsiasi operazione in entrata di questa portata resta strettamente subordinata alla preventiva, la cui partenza sbloccherebbe il budget necessario per la trequarti.Nel frattempo, gli osservatori rossoneri continuano a monitorare profili alternativi in Europa con le medesime caratteristiche tecniche. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione spicca anche quello del giovanissimo talentodi proprietà dell'Arsenal.

Soulé, arrivato alla Roma nell'estate 2024 dopo l'ottima parentesi in prestito al Frosinone (11 gol e 3 assist in 39 presenze), vanta un bilancio complessivo nella Capitale di 12 reti e 13 assist distribuiti in 81 apparizioni ufficiali tra tutte le competizioni. Le prossime settimane definiranno se il suo futuro sarà a tinte rossonere o se prevarranno le rigide posizioni economiche dei due club.