I radar del calciomercato rossonero si spostano con decisione in Bundesliga, accendendo i riflettori su uno dei profili più interessanti e in rampa di lancio del panorama internazionale. Il Milan si è infatti inserito con forza nella corsa a Kaishu Sano, dinamico centrocampista centrale classe 2000 in forza al Mainz 05 e pilastro della Nazionale del Giappone.

Il mediano nipponico, reduce da una stagione straordinaria in Germania dove ha giocato ogni singola partita di campionato da titolare, ha visto schizzare la propria valutazione dopo le eccellenti prestazioni nell'ultima Coppa del Mondo, impreziosite persino da una memorabile rete siglata contro il Brasile. Un rendimento da top player che ha inevitabilmente attirato le attenzioni delle big di tutta Europa.

Asta internazionale in Premier League: cifre da capogiro

La concorrenza per assicurarsi le prestazioni del centrocampista asiatico è però di primissimo livello e rischia di scatenare una vera e propri asta di mercato. Sulle tracce del giocatore del Mainz ci sono da tempo i club più ricchi della Premier League:stanno monitorando con estrema attenzione l'evoluzione della situazione.

Le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra rivelano dettagli economici imponenti. Già nel corso del mese di luglio, i Reds si erano detti pronti a mettere sul piatto un'offerta monstre da ben 60 milioni di euro per strappare il sì del club tedesco. Il Milan, dal canto suo, segue lo sviluppo della trattativa sotto traccia, forte del gradimento del ragazzo per la vetrina della Serie A, pur consapevole di dover fronteggiare colossi finanziari ed economici non indifferenti.

La posizione del Mainz: parla il Direttore Sportivo Christian Heidel

"Non siamo assolutamente obbligati a vendere Kaishu Sano e dal punto di vista economico possiamo tranquillamente permetterci di trattenerlo in rosa. Se decidesse di rimanere, molte persone all'interno della squadra, nella società e attorno all'ambiente sarebbero semplicemente felici. Tuttavia, in linea con quella che è la filosofia storica del Mainz 05, saremo costretti a prendere in seria considerazione qualsiasi tipo di offerta che dovesse rivelarsi eccezionalmente buona o fuori mercato".

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Come si incastrerebbe nello scacchiere tattico del Milan

A fare chiarezza sulla posizione ufficiale del club tedesco in merito al futuro del centrocampista – legato da un contratto fino al– è intervenuto direttamente il direttore sportivo del Mainz,. Ai microfoni della stampa tedesca, il dirigente ha blindato a parole il proprio gioiello, pur lasciando uno spiraglio concreto per la cessione:Il Milan valuta Sano per le sue spiccate doti di equilibratore della mediana. Soprannominato in patria "" per la sua eccezionale intelligenza tattica e la pulizia nei passaggi, il giapponese garantirebbe quella freschezza atletica e quella capacità di recupero palloni fondamentale per dare solidità al reparto neldel nuovodi. La dirigenza di Via Aldo Rossi resta alla finestra: se la Premier League dovesse rallentare la propria morsa, l'affondo rossonero potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni della sessione estiva.