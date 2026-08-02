Martedì 4 agosto le esequie del Capitano: ecco tutte le informazioni sui funerali di Franco Baresi e dove vederli in diretta TV
I tifosi di tutta Italia potranno seguire in diretta l'ultimo saluto a Franco Baresi. I funerali dello storico Capitano del Milan sono in programma martedì 4 agosto alle ore 11:00, presso la Basilica di Sant’Ambrogio di Milano.
Le presenze attese a Milano per porgere l'ultimo saluto a BaresiAi funerali di Baresi è prevista la partecipazione di istituzioni, rappresentanti del mondo dello sport, ex compagni di squadra e dirigenti. Al rito funebre non prenderà parte la squadra, attualmente in Australia per la tournée estiva. In rappresentanza del Milan ci sarà il proprietario Gerry Cardinale.
Funerali Baresi, la diretta televisivaLa trasmissione dei funerali consentirà di seguire la cerimonia anche a distanza a chi non sarà presente nella basilica milanese. L’ultimo saluta a Baresi sarà trasmesso in chiaro e integralmente.
Dove vedere i funerali di Baresi in TVI funerali di Franco Baresi saranno trasmessi in diretta e in chiaro su Rete 4. L'emittente del gruppo Mediaset aprirà il collegamento con la Basilica di Sant'Ambrogio a partire dalle ore 11:00 di martedì 4 agosto per mostrare la cerimonia integralmente.
Come sempre, anche noi di PianetaMilan vi terremo aggiornati per tutta la durata dei funerali con il nostro LIVE dedicato e i nostri inviati collegati direttamente dalla Basilica di Sant’Ambrogio.
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