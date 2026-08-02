La telenovela sul futuro di Rafael Leão si avvicina ai titoli di coda. Poche settimane fa, l'attaccante portoghese ha dichiarato di voler lasciare il Milan per intraprendere una nuova esperienza all'estero. Le intenzioni del giocatore erano quelle di trasferirsi in Premier League o in Liga, ma in Via Aldo Rossi non sono arrivate offerte né dall'Inghilterra e né dalla Spagna. L'unico club ad aver presentato una proposta (verbale), per ora, è stato il Fenerbahce. Il club turco non ha ancora trovato l'accordo con i rossoneri, ma nella giornata di domani (lunedì 3 agosto) le cose potrebbero cambiare.

I retroscena della prima offerta

Fenerbahçe, pronti 45 milioni per Leão: la posizione del Milan

I rumors dalla Turchia

Le richieste di Leão sull'ingaggio

Come riportato dall'esperto di mercato, il primo summit traper discutere dinon sarebbe andato a buon fine. I turchi hanno presentato al club di Via Aldo Rossi una proposta verbale per unQueste condizioni non hanno soddisfatto il proprietario Gerry Cardinale, che punta ad una cessione a titolo definitivo e ad incassare tra i 50 e i 60 milioni.Stando a quanto riferito da 'Calciomercato.com', nella giornata di domani, lunedì 3 agosto, ilpresenterà unaIl club turco sarebbe pronto a mettere sul piattoper convincere il club rossonero a liberare. L'accordo si potrebbe trovare con l'inserimento di bonus per un pacchetto complessivo da 50 milioni di euro, ma per portare il portoghese a Istanbul occorre trovare anche un'intesa personale.Nonostante le indiscrezioni sulla possibile offerta daper, i media turchi parlano di unadel Crystal Palace. Se i 'Canarini Gialli' dovessero trovare un accordo con l'esterno senegalese, i colloqui con ilpotrebbero interrompersi.Secondo 'Sky Sport',non sarebbe convinto di lasciare ilper trasferirsi in Turchia. L'attaccante portoghese accetterebbe la corte disoltanto a fronte di un icifre a cui i due club non hanno intenzione di spingersi. Il Fener ha messo sul piatto uno stipendio da 8 milioni netti a stagione, mentre il Galatasaray è disposto ad arrivare fino a 10. A queste condizioni, secondo 'Sky Sport', l'operazione non può andare in porto.