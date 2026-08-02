Il Fenerbahce prepara la nuova offerta da 45 milioni per convincere il Milan a liberare Rafael Leao: la posizione dei rossoneri e le richieste del giocatore
Milan, l'arrivo di Leão e Gonçalo Ramos in Australia: che accoglienza dei compagni in hotel
La telenovela sul futuro di Rafael Leão si avvicina ai titoli di coda. Poche settimane fa, l'attaccante portoghese ha dichiarato di voler lasciare il Milan per intraprendere una nuova esperienza all'estero. Le intenzioni del giocatore erano quelle di trasferirsi in Premier League o in Liga, ma in Via Aldo Rossi non sono arrivate offerte né dall'Inghilterra e né dalla Spagna. L'unico club ad aver presentato una proposta (verbale), per ora, è stato il Fenerbahce. Il club turco non ha ancora trovato l'accordo con i rossoneri, ma nella giornata di domani (lunedì 3 agosto) le cose potrebbero cambiare.
I retroscena della prima offertaCome riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, il primo summit tra Milan e Fenerbahçe per discutere di Leão non sarebbe andato a buon fine. I turchi hanno presentato al club di Via Aldo Rossi una proposta verbale per un prestito con diritto di riscatto fissato a meno di 40 milioni di euro. Queste condizioni non hanno soddisfatto il proprietario Gerry Cardinale, che punta ad una cessione a titolo definitivo e ad incassare tra i 50 e i 60 milioni.
Fenerbahçe, pronti 45 milioni per Leão: la posizione del MilanStando a quanto riferito da 'Calciomercato.com', nella giornata di domani, lunedì 3 agosto, il Fenerbahçe presenterà una nuova offerta al Milan. Il club turco sarebbe pronto a mettere sul piatto 45 milioni di euro per convincere il club rossonero a liberare Leão. L'accordo si potrebbe trovare con l'inserimento di bonus per un pacchetto complessivo da 50 milioni di euro, ma per portare il portoghese a Istanbul occorre trovare anche un'intesa personale.
I rumors dalla TurchiaNonostante le indiscrezioni sulla possibile offerta da 45 milioni per Leão, i media turchi parlano di una trattativa avanzata con Ismaïla Sarr del Crystal Palace. Se i 'Canarini Gialli' dovessero trovare un accordo con l'esterno senegalese, i colloqui con il Milan potrebbero interrompersi.
Le richieste di Leão sull'ingaggioSecondo 'Sky Sport', Leao non sarebbe convinto di lasciare il Milan per trasferirsi in Turchia. L'attaccante portoghese accetterebbe la corte di Fenerbahce e Galatasaray soltanto a fronte di un ingaggio da 13/14 milioni di euro: cifre a cui i due club non hanno intenzione di spingersi. Il Fener ha messo sul piatto uno stipendio da 8 milioni netti a stagione, mentre il Galatasaray è disposto ad arrivare fino a 10. A queste condizioni, secondo 'Sky Sport', l'operazione non può andare in porto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA