Si raffredda la trattativa tra Milan e Fenerbahçe per Rafael Leão. Nei giorni scorsi, un emissario del club turco si è presentato in Via Aldo Rossi per trattare con la dirigenza rossonera, ma l'offerta presentata non ha soddisfatto il proprietario Gerry Cardinale. Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha svelato i retroscena dell'incontro e illustrato i possibili scenari futuri.

Calciomercato Milan, Leão al Fenerbahçe? Le ultime da Moretto

“Il Fenerbahce è il club che si è fatto sentire con più forza agli occhi del Milan. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali: soltanto una proposta verbale. Proposta che è stata ritenuta insufficiente dalla dirigenza rossonera”.

Moretto: "L'offerta del Fenerbahce per Leão non raggiunge i 40 milioni"

“Il Fenerbahce ha proposto un prestito con diritto di riscatto, ma il Milan cerca un trasferimento a titolo definitivo. La cifra complessiva non raggiunge neanche i 40 milioni di euro. Ad oggi Milan e Fenerbahce non sono così vicini. Il club turco lo vuole e sta studiando la possibilità di rilanciare, ma ancora non sappiamo se lo farà. Anche il Galatasaray resta su Leao”.

Neanche Leão è convinto del Fenerbahçe

ci ha tenuto a precisare che la proposta delpernon era un'offerta ufficiale, bensì verbale.Successivamente,ha fatto chiarezza sull'offerta del, rivelando formula e cifre.Stando a quanto riferito da 'Sky Sport',non sarebbe convinto di lasciare ilper trasferirsi in Turchia. L'attaccante portoghese accetterebbe la corte disoltanto a fronte di un icifre a cui i due club non hanno intenzione di spingersi. Il Fener ha messo sul piatto uno stipendio da 8 milioni netti a stagione, mentre il Galatasaray è disposto ad arrivare fino a 10. A queste condizioni, secondo 'Sky Sport', l'operazione non può andare in porto.