Le ultime novità sulla trattativa tra Milan e Fenerbahçe per Rafael Leão dall'esperto di mercato Matteo Moretto

Matteo Chini
- Milano
Rafael Leao e Goncalo Ramos

Milan, Leão e Gonçalo Ramos si allenano a Perth | VIDEO

Si raffredda la trattativa tra Milan e Fenerbahçe per Rafael Leão. Nei giorni scorsi, un emissario del club turco si è presentato in Via Aldo Rossi per trattare con la dirigenza rossonera, ma l'offerta presentata non ha soddisfatto il proprietario Gerry Cardinale. Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha svelato i retroscena dell'incontro e illustrato i possibili scenari futuri.

Calciomercato Milan, Leão al Fenerbahçe? Le ultime da Moretto

Moretto ci ha tenuto a precisare che la proposta del Fenerbahçe per Leão non era un'offerta ufficiale, bensì verbale.
“Il Fenerbahce è il club che si è fatto sentire con più forza agli occhi del Milan. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali: soltanto una proposta verbale. Proposta che è stata ritenuta insufficiente dalla dirigenza rossonera”.
Rafael Leao

Moretto: "L'offerta del Fenerbahce per Leão non raggiunge i 40 milioni"

Successivamente, Moretto ha fatto chiarezza sull'offerta del Fenerbahce, rivelando formula e cifre.
“Il Fenerbahce ha proposto un prestito con diritto di riscatto, ma il Milan cerca un trasferimento a titolo definitivo. La cifra complessiva non raggiunge neanche i 40 milioni di euro. Ad oggi Milan e Fenerbahce non sono così vicini. Il club turco lo vuole e sta studiando la possibilità di rilanciare, ma ancora non sappiamo se lo farà. Anche il Galatasaray resta su Leao”.

Neanche Leão è convinto del Fenerbahçe

Stando a quanto riferito da 'Sky Sport', Leao non sarebbe convinto di lasciare il Milan per trasferirsi in Turchia. L'attaccante portoghese accetterebbe la corte di Fenerbahce e Galatasaray soltanto a fronte di un ingaggio da 13/14 milioni di euro: cifre a cui i due club non hanno intenzione di spingersi. Il Fener ha messo sul piatto uno stipendio da 8 milioni netti a stagione, mentre il Galatasaray è disposto ad arrivare fino a 10. A queste condizioni, secondo 'Sky Sport', l'operazione non può andare in porto.

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