Le ultime novità sulla trattativa tra Milan e Fenerbahçe per Rafael Leão dall'esperto di mercato Matteo Moretto
Milan, Leão e Gonçalo Ramos si allenano a Perth | VIDEO
Si raffredda la trattativa tra Milan e Fenerbahçe per Rafael Leão. Nei giorni scorsi, un emissario del club turco si è presentato in Via Aldo Rossi per trattare con la dirigenza rossonera, ma l'offerta presentata non ha soddisfatto il proprietario Gerry Cardinale. Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha svelato i retroscena dell'incontro e illustrato i possibili scenari futuri.
Calciomercato Milan, Leão al Fenerbahçe? Le ultime da MorettoMoretto ci ha tenuto a precisare che la proposta del Fenerbahçe per Leão non era un'offerta ufficiale, bensì verbale.
“Il Fenerbahce è il club che si è fatto sentire con più forza agli occhi del Milan. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali: soltanto una proposta verbale. Proposta che è stata ritenuta insufficiente dalla dirigenza rossonera”.
Moretto: "L'offerta del Fenerbahce per Leão non raggiunge i 40 milioni"Successivamente, Moretto ha fatto chiarezza sull'offerta del Fenerbahce, rivelando formula e cifre.
“Il Fenerbahce ha proposto un prestito con diritto di riscatto, ma il Milan cerca un trasferimento a titolo definitivo. La cifra complessiva non raggiunge neanche i 40 milioni di euro. Ad oggi Milan e Fenerbahce non sono così vicini. Il club turco lo vuole e sta studiando la possibilità di rilanciare, ma ancora non sappiamo se lo farà. Anche il Galatasaray resta su Leao”.
Neanche Leão è convinto del FenerbahçeStando a quanto riferito da 'Sky Sport', Leao non sarebbe convinto di lasciare il Milan per trasferirsi in Turchia. L'attaccante portoghese accetterebbe la corte di Fenerbahce e Galatasaray soltanto a fronte di un ingaggio da 13/14 milioni di euro: cifre a cui i due club non hanno intenzione di spingersi. Il Fener ha messo sul piatto uno stipendio da 8 milioni netti a stagione, mentre il Galatasaray è disposto ad arrivare fino a 10. A queste condizioni, secondo 'Sky Sport', l'operazione non può andare in porto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Brahim Díaz può essere l'occasione di mercato del Milan: ecco i pro e i contro
Ultime Notizie
Morte Baresi, l'emozionante lettera di Weah: "Una perdita irreparabile per la sua famiglia e per il Milan"
Live
Mercato Milan LIVE | Dubbi sulla trequarti. Leão: settimana decisiva. Può anche restare
News Calciomercato
Milan, il mercato è bloccato anche dalle liste: ecco perché le cessioni sono fondamentali
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti