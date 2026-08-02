L'ex compagno di squadra al Milan George Weah ricorda il Capitano Franco Baresi con una commovente lettera diramata sui propri social
Gabbia: "Baresi una vera icona, dispiaciuti di non poter essere al funerale"
Emozione e commozione nelle parole di George Weah per la morte di Franco Baresi, storico Capitano del Milan tristemente scomparso nella notte tra giovedì e venerdì. I due hanno condiviso due anni in rossonero tra il 1995 e il 1997, vincendo insieme il 15° scudetto.
La lotta di Baresi contro la malattiaTutto ha inizio il 3 agosto 2025, quando il Milan comunica che Baresi si sarebbe presto sottoposto ad un'operazione per asportare un nodulo polmonare. Dopo l'intervento, il capitano segue un percorso di immunoterapia, una cura a base di farmaci volta ad eliminare eventuali cellule tumorali residue. L'ultima apparizione pubblica risale al 6 febbraio 2026, in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. In quell'occasione, l'ex difensore aveva dichiarato: "Il peggio è passato, pian piano sto recuperando la mia quotidianità". Poi, nelle ultime settimane, il peggioramento che è costato la vita a Baresi, scomparso a quasi un anno dalla prima operazione lasciando un vuoto immenso nel cuore dei tifosi rossoneri e di tutto il mondo del calcio.
Morte Baresi, il messaggio di WeahL'ex calciatore e attuale presidente della Liberia ha così ricordato Baresi nel messaggio diramato sul proprio account X.
“Sono addolorato dalla notizia della morte del mio ex compagno di squadra del Milan e grande fratello, Franco Baresi, che ha perso la sua battaglia contro una lunga malattia il 31 luglio. I nostri percorsi si sono incrociati alla fine degli anni '90 quando sono entrato per la prima volta nel club della Serie A italiana”.
Weah: "La guida di Baresi è stata fondamentale"Weah ha confessato che l'aiuto di Baresi è stato fondamentale per ambientarsi nel calcio italiano.
“La sua guida è stata cruciale nell'aiutarmi a ambientarmi. È stato una figura imponente e centrale nella difesa della squadra, che ha contribuito alle nostre varie vittorie di campionati”.
Weah: "Baresi uno dei più grandi difensori della storia"Successivamente, Weah ha elogiato il Baresi calciatore con queste parole:
“Baresi sarà ricordato come uno dei più grandi difensori della storia, avendo trascorso l'intera sua carriera professionistica ventennale nel calcio giocando per l'AC Milan”.
Le ultime righe della lettera di WeahWeah chiude la lettera esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia di Baresi e al Milan.
“Questa sfortunata scomparsa rappresenta una perdita irreparabile per la sua famiglia e per l'AC Milan. Esprimo le mie più sentite condoglianze ai suoi cari e al club. Possano trovare conforto nel Signore in questo momento difficile”.
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