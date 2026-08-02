Emozione e commozione nelle parole di George Weah per la morte di Franco Baresi, storico Capitano del Milan tristemente scomparso nella notte tra giovedì e venerdì. I due hanno condiviso due anni in rossonero tra il 1995 e il 1997, vincendo insieme il 15° scudetto.

La lotta di Baresi contro la malattia

Morte Baresi, il messaggio di Weah

“Sono addolorato dalla notizia della morte del mio ex compagno di squadra del Milan e grande fratello, Franco Baresi, che ha perso la sua battaglia contro una lunga malattia il 31 luglio. I nostri percorsi si sono incrociati alla fine degli anni '90 quando sono entrato per la prima volta nel club della Serie A italiana”.

Weah: "La guida di Baresi è stata fondamentale"

“La sua guida è stata cruciale nell'aiutarmi a ambientarmi. È stato una figura imponente e centrale nella difesa della squadra, che ha contribuito alle nostre varie vittorie di campionati”.

Weah: "Baresi uno dei più grandi difensori della storia"

“Baresi sarà ricordato come uno dei più grandi difensori della storia, avendo trascorso l'intera sua carriera professionistica ventennale nel calcio giocando per l'AC Milan”.

Le ultime righe della lettera di Weah

“Questa sfortunata scomparsa rappresenta una perdita irreparabile per la sua famiglia e per l'AC Milan. Esprimo le mie più sentite condoglianze ai suoi cari e al club. Possano trovare conforto nel Signore in questo momento difficile”.

Tutto ha inizio il 3 agosto 2025, quando ilcomunica chesi sarebbe presto sottoposto adDopo l'intervento, il capitano segue un percorso di, una cura a base di farmaci volta ad eliminare eventuali cellule tumorali residue. L'ultima apparizione pubblica risale al 6 febbraio 2026, in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. In quell'occasione, l'ex difensore aveva dichiarato:. Poi, nelle ultime settimane, il peggioramento che è costato la vita a, scomparso a quasi un anno dalla prima operazione lasciando un vuoto immenso nel cuore dei tifosi rossoneri e di tutto il mondo del calcio.L'ex calciatore e attuale presidente della Liberia ha così ricordatonel messaggio diramato sul proprio account X.ha confessato che l'aiuto diè stato fondamentale per ambientarsi nel calcio italiano.Successivamente,ha elogiato ilcalciatore con queste parole:chiude la lettera esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia die al