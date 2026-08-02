Milan, il mercato è bloccato anche dalle liste: ecco perché le cessioni sono fondamentali

Il mercato del Milan deve riaccendersi dopo un mese di luglio che è stato rallentato sensibilmente dalle mancate cessioni. Come scrive Il Corriere dello Sport, la priorità per Ruben Amorim è quella di cedere alcuni calciatori per poi acquistarne altri più adatti al suo tipo di gioco. Stessa volontà del numero uno rossonero Gerry Cardinale. Il punto del mercato rossonero resta lo stesso: se non esce nessuno non entra nessuno. Il motivo, oltre a quello economico, è banalmente intrinseco nella rosa rossonera: in questo momento la squadra è ricca di esuberi e c'è anche la situazione liste da tenere sotto controllo.

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Chi rischia il taglio: i sei rossoneri fuori dalla Lista A

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Come sottolinea il quotidiano i calciatori nati dalin poi possono essere utilizzati al di fuori della lista dei 25 da inviare in Lega ad inizio campionato. La situazione più complessa riguarda l': serve una rosa da 25 giocatori, cono giocatori non formati in Italia, 4 formati in Italia e 4 formati nel Milan. In più si può unire lacomposta da giocatori U21 che dai 15 anni in poi hanno trascorso almeno due stagioni continuative nel club.Chi sarebbe fuori in questo momento?già rischiano di non far parte della Lista A rossonera, figurarsi altri nuovi possibili colpi in entrata.Resta lunghissima la lista dei calciatori che potrebbero lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato:, che in questo momento è seguito anche dalla, che pochi giorni fa sembrava a un passo dall', che potrebbe piacere alla 'bassa' Premier League,, che piace in Turchia,, per il quale si potrebbe aprire la pistain Italia,, che piace a Gattuso e alla. E infine bisogna ancora risolvere il, il cui futuro resta incerto nonostante l'interesse delle squadre turche.