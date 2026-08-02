Milan, il mercato è bloccato anche dalle liste: ecco perché le cessioni sono fondamentali

Il punto sul mercato del Milan tra esuberi e paletti per l'Europa League. Da Tomori in orbita Juventus fino al caso Leão: la lista dei partenti di Cardinale
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Il mercato del Milan deve riaccendersi dopo un mese di luglio che è stato rallentato sensibilmente dalle mancate cessioni. Come scrive Il Corriere dello Sport, la priorità per Ruben Amorim è quella di cedere alcuni calciatori per poi acquistarne altri più adatti al suo tipo di gioco. Stessa volontà del numero uno rossonero Gerry Cardinale. Il punto del mercato rossonero resta lo stesso: se non esce nessuno non entra nessuno. Il motivo, oltre a quello economico, è banalmente intrinseco nella rosa rossonera: in questo momento la squadra è ricca di esuberi e c'è anche la situazione liste da tenere sotto controllo.
I regolamenti della Lega e i paletti per l'Europa LeagueCome sottolinea il quotidiano i calciatori nati dal 1 gennaio 2004 in poi possono essere utilizzati al di fuori della lista dei 25 da inviare in Lega ad inizio campionato. La situazione più complessa riguarda l'Europa League: serve una rosa da 25 giocatori, con 17 stranieri o giocatori non formati in Italia, 4 formati in Italia e 4 formati nel Milan. In più si può unire la Lista B composta da giocatori U21 che dai 15 anni in poi hanno trascorso almeno due stagioni continuative nel club.
Chi rischia il taglio: i sei rossoneri fuori dalla Lista AChi sarebbe fuori in questo momento? Diawara, Odogu, Musah, Loftus-Cheek, Guernier e Kostic già rischiano di non far parte della Lista A rossonera, figurarsi altri nuovi possibili colpi in entrata.
I nomi sulla lista dei partenti: da Tomori al caso LeãoResta lunghissima la lista dei calciatori che potrebbero lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato: Tomori, che in questo momento è seguito anche dalla Juventus, Estupiñán, che pochi giorni fa sembrava a un passo dall'Aston Villa, Loftus-Cheek, che potrebbe piacere alla 'bassa' Premier League, Fofana, che piace in Turchia, Ricci, per il quale si potrebbe aprire la pista Atalanta in Italia, Giménez, che piace a Gattuso e alla Lazio. E infine bisogna ancora risolvere il caso Leão, il cui futuro resta incerto nonostante l'interesse delle squadre turche.
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