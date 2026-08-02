Milan, Leão e Gonçalo Ramos si allenano a Perth | VIDEO

Il Milan resta legato al futuro di Rafael Leão: la possibile uscita dell'attaccante portoghese è vitale per il mercato in entrata del Diavolo.

In primis perché libererebbe uno slot in attacco per l'arrivo di un trequartista offensivo.

Poi perché permetterebbe al Milan di incassare una cifra importante e di mettere a bilancio una plusvalenza non da sottovalutare.

Leão resta diviso tra il Galatasaray e il Fenerbahçe con la prossima settimana che potrebbe essere quella decisiva.

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Ecco le ultime novità dal giornalista Fabrizio Romano su YouTube:

"Stanno tornando i giorni e le ore di Rafael Leão. In questo momento non c'è un accordo né con il Galatasaray né con il Fenerbahçe, con il calciatore che sta valutando le offerte di entrambe le squadre. Entrambe sono in agguato e si ripresenteranno dal Milan e dal portoghese. In questo momento Leão sta tenendo aperte entrambe le piste".

Il Diavolo, come detto, vuole incassare e anche bene dalla cessione del portoghese: è chiaro che Leão rappresenta la plusvalenza potenziale più grande in questa sessione di mercato, specialmente guardando i calciatori che sono sulla lista dei partenti del Milan. Romano fa capire ancora una volta le idee chiare del club rossonero:

"Il diktat di Cardinale: Leão va comprato e servono almeno 50 milioni di euro, niente prestiti, servono soldi veri. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti sia con il Fenerbahçe che con il Galatasaray".

Come detto, la settimana che sta per arrivare potrebbe essere quella decisiva. Il giornalista, infatti, conclude in questo modo:

"La questione Leão sta assolutamente entrando nel vivo".

Il Milan deve fare cassa con la cessione di Leão per sbloccare poi il mercato in entrata: sono tre i giocatori che servono chiaramente nel 3-4-2-1 di Amorim.