Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM

Continua il calciomercato del Milan: la dirigenza rossonera deve ancora pensare a delle cessioni importanti per poter aumentare il budget a disposizione per rinforzare la rosa di Ruben Amorim. La mediana non sembra al momento tra le priorità del club, anche se, si sa, il mercato è fatto anche di opportunità.

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Clamorosa ipotesi dalla Serie A: asse Milan-Juventus per uno scambio

Una potrebbe arrivare proprio dalla Serie A: secondo il sito calciomercato.it Juventus e Milan potrebbero pensare a uno scambio che porterebbe Douglas Luiz in rossonero e Samuele Ricci in bianconero. Come? Con uno scambio di prestiti.

Douglas Luiz per caratteristiche potrebbe essere un profilo ideale per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim: quando è al meglio sa essere aggressivo senza palla e ha delle qualità indubbie sulla gestione del pallone dal basso. Dall'altra parte, Luciano Spalletti (attuale allenatore della Juventus) apprezza molto le qualità di Samuele Ricci. Questa potrebbe essere una soluzione di mercato d'emergenza magari per i due club se non dovessero trovare soluzioni alternative.

Le ultime di PianetaMilan: le gerarchie a centrocampo e i giocatori in bilico

La redazione di PianetaMilan ha lavorato negli scorsi giorni per capire quali saranno i movimenti della mediana del Diavolo:partono sulla carta come i titolari del centrocampo a due di Amorim.

Sono già arrivate proposte di mercato per Ardon Jashari. L'idea del Milan è chiara: in questo momento il club rossonero non vuole cedere il mediano svizzero. Discorso simile anche per Samuele Ricci: secondo quanto raccolto da PianetaMilan, al momento il mediano ex Torino resta al Milan.

Comotto pronto a restare in prima squadra con Fofana, Loftus-Cheek e Musah tutti in bilico. In questo momento, quindi, il possibile scambio citato tra Douglas Luiz e Samuele Ricci resta molto difficile, ma nel mercato mai dire mai. Tutto potrebbe cambiare nei prossimi giorni, in cui i due giocatori continueranno ad essere valutati da Spalletti e Amorim.

Al momento, comunque, le priorità del mercato del Milan restano alte, in primis le cessioni per sfoltire la rosa e per aumentare il budget per gli investimenti in entrata del club. Ricordiamo che il Diavolo ha iniziato la sessione spendendo più di 100 milioni di euro tra Ramos e Gila.