Milan, chi è il trequartista perfetto per Amorim? Il verdetto dei numeri tra Soulé e Nwaneri

Il Milan continua la sua ricerca sul mercato per completare la rosa da mettere a disposizione di Ruben Amorim. In questo momento il primo ruolo da rinforzare è quello del trequartista: all'allenatore portoghese serve un giocatore di piede mancino che possa essere bravo nelle linee, forte nell'uno contro uno e bravissimo nel dribbling.

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Soulé contro Nwaneri: il duello per la trequarti del Milan

Dueche potrebbero rientrare perfettamente in questa descrizione sono Matías Soulé della Roma e Ethan Nwaneri dell'Arsenal. Entrambi calciatori molto interessanti. Per questo serve fare un paragone partendo dai numeri, analizzando tutti i dati dal sito Sofascore.

Soulé ha giocato in stagione 28 partite da titolare in Serie A, segnando 6 gol e servendo 5 assist. In campo ha agito proprio sul centro-destro. Se guardiamo gli xG (gol attesi) l'argentino si è fermato a quota 3.96, mentre gli assist attesi si sono attestati a quota 4.21. I suoi numeri registrano 45.9 tocchi per partita con 1.6 di tiri tentati di media e il 12% di conversione alla rete, oltre a 1.1 (37%) di dribbling riusciti di media con 12.0 palloni persi ad ogni partita giocata.

I dati di Ethan Nwaneri al Marsiglia

Numeri molto più bassi per quelli di, che è stato prestato al Marsiglia dove non ha trovato molto spazio in campionato: per lui 9 presenze in Ligue 1 di cui solo 3 da primo minuto, segnando comunque 2 gol e servendo un assist. In Francia ha giocato sempre sul lato destro del campo, ma si è spinto anche verso il centro.

Se guardiamo gli xG (gol attesi) l'inglese si è fermato a quota 0.71, mentre gli assist attesi si sono fermati a quota 0.93. Mette a referto 23.7 tocchi per partita con un tiro tentato di media e il 22% di conversione alla rete, accompagnati da 0.6 (31%) di dribbling riusciti di media con 6.4 palloni persi ad ogni partita giocata.

Questi i numeri dei due giocatori, anche se non sono molto comparabili, visto che Soulé ha giocato molto di più. Vedremo se il Diavolo ci proverà davvero per uno dei due profili.