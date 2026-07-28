Milan, Matías Soulé piace al club: ci sono stati i primi contatti | PM

Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM

Il Milan continua a lavorare anche per quanto riguarda il mercato: i rossoneri devono trovare un trequartista offensivo di piede mancino, che possa completare il reparto di Ruben Amorim. In questo momento manca un giocatore offensivo con quelle caratteristiche in rosa: non è un caso che, infatti, i rossoneri siano stati interessati per tanto tempo a Karetsas del Genk, che però viaggia a gonfie vele verso il Borussia Dortmund.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Esclusiva PianetaMilan: i dettagli sui contatti per Matías Soulé

Il Diavolo dovrà pensare ad altri profili e, nella giornata di oggi, è uscito il nome di Matías Soulé , fantasista classe 2003 della Roma.Ma possiamo darvi ulteriori dettagli: ci sono già stati dei contatti tra il giocatore e il club rossonero. Al momento non ci sono trattative in corsa per l'esterno della Roma, ma potrebbe essere una pista da seguire nelle prossime settimane per quanto riguarda il mercato del Milan.

Le caratteristiche dell'argentino sono quelle cercate da Amorim:

Piede mancino e tiro dalla distanza,

Qualità e capacità di saltare il proprio avversario nell'uno contro uno.

Il piano cessioni: l'assalto finale dipende dal futuro di Leão

Vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda questa pista nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Per il Milan, comunque, resta vitale e prioritario cedere Rafael Leão: il Diavolo vuole incassare 50 milioni di euro dalla cessione dell'attaccante portoghese per poi dare l'assalto alla figura scelta per rinforzare la trequarti di Ruben Amorim. La questione che riguarda l'attaccante del Milan si potrebbe allungare nel mese di agosto inoltrato e rischia di frenare il possibile mercato in entrata del Diavolo. Vedremo se ci saranno movimenti importanti nelle prossime ore e nei prossimi giorni.