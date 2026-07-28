Giornate importanti per il mercato del Milan: una delegazione del Fenerbahçe è stata a Milano nelle ultime ore per parlare anche con la dirigenza rossonera. Obiettivo Rafael Leão: l'attaccante rossonero è in uscita dal Diavolo, anche se il club di Milano non è disposto ad abbassare le richieste o a cambiare le modalità della cessione.

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Le cifre dell'affare e il messaggio criptico di Leão su Instagram

Il club turco potrebbe offrire uno stipendio ricco da 8 milioni di euro che potrebbero diventare circa 12 milioni di euro a stagione con i bonus,

a stagione con i bonus, Mentre l'offerta al Milan potrebbe partire da una base di 40 milioni di euro.

Il Milan chiede una cifra importante per cedere il suo numero 10, senza aprire a nessun tipo di prestito: si vuole una cessione a titolo definitivo. Il Fenerbahçe è ripartito e ora si occuperà del ritorno dei playoff di Champions League contro il Górnik Zabrze in programma domani sera. Poi l'operazione per Leão potrebbe entrare davvero nella sua fase cruciale.Va accontentato anche lo stesso giocatore:

Sul suo profilo Instagram personale, Rafael Leão ha postato altre foto della sua vacanza in Brasile scrivendo una frase interpretabile in molti modi, specialmente in questo momento molto caldo sulla sua possibile cessione. Ecco le parole del portoghese: "Non farò mai qualcosa che non sento, è questa la cosa che mi ha reso differente".

Il rientro a Perth e la rivelazione di Luca Bianchin sui tempi della cessione

Nelle prossime ore, insieme a Gonçalo Ramos, Leão si unirà a Perth dove il Milan di Ruben Amorim si sta allenando in vista dell'amichevole contro l'Inter prevista il prossimo 5 agosto. Sullo sfondo resta sempre il Galatasaray, interessato a Leão.

Ulteriori aggiornamenti arrivano dal giornalista Luca Bianchin tramite il suo profilo X: "Incontro interlocutorio tra Milan e Fenerbahçe". Per il cartellino, si legge, servono 40-50 milioni di euro con il Galatasaray in corsa. La parte più interessante è un'altra: "Si deciderà ad agosto inoltrato". Ci potrebbe volere quindi più tempo del previsto per capire davvero quale sarà il futuro di Leão.