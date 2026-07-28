Sfumato l'arrivo del talento Kōnstantinos Karetsas dal KRC Genk, ormai promesso sposo del Borussia Dortmund, e registrate le forti difficoltà per arrivare al brasiliano Savinho, sul quale il Tottenham sta esercitando un pressing asfissiante da mesi, prosegue senza sosta in casa Milan la ricerca del trequartista ideale da inserire nel 3-4-2-1 del nuovo allenatore Rúben Amorim.

Il tecnico ex Sporting Lisbona e Manchester United ha le idee chiarissime: vuole un fantasista di piede sinistro, che ami partire dalla corsia di destra per poi accentrarsi e rientrare sul suo piede forte. Un identikit tattico che, a ben pensare, si sposa alla perfezione con le caratteristiche di Matías Soulé. L'argentino classe 2003, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, era approdato nella Capitale nell'estate del 2024 per una cifra poco inferiore ai 29 milioni di euro, forte di un'eccellente stagione in prestito con la maglia del Frosinone, condita da 11 gol e 3 assist in 39 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia.

Il biennio a Roma di Soulé e l'equivoco tattico

Nei suoi due anni a Roma, Soulé ha regalato lampi di classe purissima e magie ai tifosi giallorossi, pagando però il prezzo di qualche infortunio di troppo e di vistose pause sotto il punto di vista delle prestazioni. Il suo score complessivo all'ombra del Colosseo recitadisputate in tutte le competizioni. A frenare la sua definitiva consacrazione è stata una continuità non sempre ottimale, dettata anche da una difficile collocazione tattica dovuta alla compresenza in campo con, con il quale si è trovato spesso a calpestare le medesime zolle di terreno. In particolare, nell'ultima annata sotto la guida tecnica di, l'argentino non è stato sempre considerato una primissima scelta nell'undici titolare.

Questo scenario spinge la Roma a valutare concretamente una sua partenza in questa sessione di calciomercato. Ed è qui che si inserisce l'intreccio di mercato: e se il suo futuro fosse al Milan?

Il retroscena di mercato svelato da Matteo Moretto

"Sono settimane che parliamo del possibile addio di Matias Soulé alla Roma. I giallorossi sono aperti ad ascoltare offerte per Soulé, si è parlato tanto di Premier League e anche di un suo possibile futuro in Arabia, ma voglio raccontarvi un retroscena che è da capire se potrà diventare o meno qualcosa di concreto: nei giorni scorsi, Soulé è stato proposto anche al Milan che sta cercando un giocatore con quelle caratteristiche".

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"Da capire se ci possano essere i margini per una reale trattativa, ma Soulé, il cui contratto con la Roma scade a giugno 2029, è un giocatore calcisticamente molto apprezzato dal club rossonero".

Le cifre dell'affare e l'incastro economico con Rafael Leão

A gettare benzina sul fuoco delle indiscrezioni è, giornalista sportivo ed esperto di calciomercato internazionale, che ha rivelato un retroscena di trattativa particolarmente succulento:Moretto ha poi concluso l'aggiornamento delineando lo stato dell'arte dell'apprezzamento sponda rossonera:La risposta ai problemi di Amorim sulla trequarti potrebbe dunque arrivare direttamente dalla Serie A. La Roma valuta il cartellino del talento di Mar del Plata circa. Si tratta di una cifra che diventerebbe ampiamente sostenibile per le casse del club di Via Aldo Rossi, soprattutto una volta che la dirigenza milanista avrà completato la ricca e remunerativa cessione dial Fenerbahçe.