Milan Summer Tour Australia 2026: primo allenamento a Perth per Amorim. Ecco i dettagli | PM

Il Milan, in questo momento, si trova in Australia, in particolare a Perth, dove questa settimana giocherà un'amichevole a porte chiuse con la squadra di casa e il prossimo 5 agosto giocherà il derby contro l'Inter: una sfida molto affascinante che ricorda un po' i vecchi trofei Tim di un calcio ormai che fa parte del passato.

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Il programma degli allenamenti e l'entusiasmo dei tifosi

Prima parte dedicata all'attivazione in campo con l'esecuzione di torelli ed esercitazioni atletiche.

Poi Amorim ha lavorato sulla tattica e infine partitella ed esercitazione sui tiri in porta.

Questa mattina è iniziato ufficialmente il. Durante la giornata la Deputy Premier del Governo Western Australia ha accolto l'allenatore e Matteo Gabbia per un press briefing.Primo allenamento locale alle 15:30 presso il Sam Kerr Football Center:

Dopo l'allenamento, i giocatori del Milan sono stati accolti da un gruppo di piccole calciatrici che hanno chiesto autografi e selfie. Domani è previsto un altro allenamento pomeridiano alle ore 15:30 (ora locale).

La nuova identità tattica di Ruben Amorim e il mercato

Saranno giorni molto importanti per la stagione del Milan: i rossoneri continuano a lavorare conda quello visto la scorsa stagione con Massimiliano Allegri.

L'allenatore portoghese vuole un gioco molto offensivo, verticale, con passaggi veloci e un'impostazione che parte dal basso: tutte prove che abbiamo visto contro il Celtic, dove è stato evidente che la squadra deve ancora lavorare molto per arrivare all'obiettivo finale di Amorim. Ovviamente serviranno anche altri investimenti sul mercato per dare al tecnico portoghese tutte le armi necessarie per far rendere al massimo il suo Milan.

Attesa per il derby con l'Inter e il debutto di Gonçalo Ramos

Contro l'Inter potremo vedere anche molti giocatori che rientrano dalle vacanze post Mondiali 2026, tra cui anche il nuovo acquisto per l'attacco: sarà molto curioso vedere in azione il portoghese per la prima volta proprio contro l'Inter, anche se è un derby 'amichevole'.