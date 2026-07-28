Il Milan è sbarcato ufficialmente ieri sera a Perth, nella Western Australia, accolto dal caloroso affetto di un centinaio di sostenitori del locale 'Milan Club'. Dopo una sessione dedicata a selfie e autografi con i tifosi presenti, la squadra ha cenato prima di concedersi il meritato riposo. Oggi la truppa guidata da Rúben Amorim è attesa da una giornata ricca di impegni istituzionali e di campo.

La mattinata si è aperta con l'importante conferenza stampa del tecnico rossonero, intervenuto insieme al difensore Matteo Gabbia. All'evento ha preso parte anche una delegazione politica locale di primissimo piano, rappresentata da Rita Saffioti, vice Primo Ministro, Tesoriere e Ministro dei Trasporti, Sport e Tempo Libero della Western Australia. Subito dopo gli impegni con i media, il Diavolo ha svolto la prima vera seduta di allenamento sul territorio australiano.

Infortunio Nkunku: i tempi di recupero per l'attaccante francese

A fare il punto sulla situazione medica in casa rossonera è stato Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', che tramite il proprio profilo ufficiale sul social network 'X' ha fornito aggiornamenti cruciali su due calciatori finiti in infermeria: l'attaccantee il difensore

Per quanto riguarda il francese, l'allarme sembra essere già rientrato. Nkunku non era sceso in campo nell'amichevole di sabato scorso a Glasgow contro il Celtic a causa di un lieve risentimento muscolare, situazione nella quale lo staff medico ha preferito non rischiare alcuna forzatura. Secondo le informazioni raccolte da Bianchin, per l'ex Chelsea il rientro in gruppo con il resto dei compagni è previsto già nel giro delle prossime 48 ore.

Esiti esami Mario Gila: quando torna a disposizione di Amorim?

Discorso decisamente diverso e più articolato, invece, per. Il difensore era subentrato al 46' della sfida contro il Celtic sostituendo Fikayo Tomori, ma è stato costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco dopo appena ventidue minuti (al 68'), lasciando il posto al giovane Valeri Vladimirov a causa di un problema muscolare.

L'ecografia a cui lo spagnolo si è sottoposto nella giornata di domenica ha fortunatamente escluso lesioni strutturali, evidenziando unicamente un risentimento al retto femorale destro. Ma quando potrà tornare effettivamente a disposizione del tecnico portoghese?

Stando a quanto riferito da Bianchin, il nuovo acquisto rossonero dovrà osservare qualche giorno di riposo prima di riaggregarsi alla squadra in gruppo, obiettivo fissato nel giro di una settimana. Nulla di particolarmente grave, dunque, ma la prudenza in questa fase della preparazione estiva rimane massima.

Le amichevoli che Gila salterà in Australia

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A causa di questo stop forzato, il centrale difensivo non potrà prendere parte ai prossimi importanti test amichevoli in calendario per la tournée oceanica del Milan. Gila salterà ufficialmente il match a porte chiuse contro il, in programma sabato 1° agosto alle ore 12:20 italiane.Allo stesso modo, il calciatore non sarà a disposizione per l'attesissimo derby amichevole contro l', fissato per mercoledì 5 agosto alle ore 13:00 italiane. L'obiettivo dello staff medico milanista è riaverlo al top della condizione fisica per l'amichevole successiva, quella contro il Chelsea in programma sabato 8 agosto a Giacarta (Indonesia) alle ore 14:00 italiane.