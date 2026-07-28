"Ho fatto la guerra con i miei demoni": la nuova canzone di Leão (girata a San Siro) fa discutere

Entra nel vivo la trattativa, direttamente a 'Casa Milan', tra i massimi dirigenti del club rossonero e Cihan Kamer, membro del Consiglio d'Amministrazione del Fenerbahçe, per il clamoroso trasferimento di Rafael Leão ai gialloblù di Istanbul. A fare il punto preciso sui negoziati è stato Orazio Accomando, stimato giornalista sportivo di 'SportMediaset' ed esperto di calciomercato, che ha fornito gli ultimi decisivi aggiornamenti nel corso del telegiornale dell'ora di pranzo.

I dettagli dell'offerta del Fenerbahçe per Rafael Leão

5 milioni di euro per il prestito oneroso immediato del talento portoghese;

per il prestito oneroso immediato del talento portoghese; 35 milioni di euro legati all'obbligo di riscatto da esercitare nell'estate del 2027;

legati all'obbligo di riscatto da esercitare nell'estate del 2027; 2 milioni di euro di bonus aggiuntivi.

Secondo quanto rivelato da Accomando, il club turco si è presentato nella sede del Milan con una proposta strutturata sulla base di un'operazione a lungo termine. I dettagli economici messi sul piatto dai gialloblù prevedono:

La proposta complessiva raggiunge così un valore di 42 milioni di euro, sebbene l'esborso economico risulti dilazionato nel corso del tempo.

La posizione del Milan e le richieste di Gerry Cardinale

La risposta del Milan non si è fatta attendere. Per privarsi del proprio numero 10, la dirigenza di Via Aldo Rossi pretende una cessione esclusivamente a. Attualmente, la distanza reale tra la domanda e l'offerta è di, a cui si aggiungono le divergenze sulla formula del trasferimento e sulle tempistiche di pagamento.

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, spinge per ottenere garanzie economiche molto più solide da parte del Fenerbahçe. L'obiettivo della proprietà statunitense è chiarissimo: massimizzare l'incasso e monetizzare il più possibile la cessione dell'esterno lusitano già all'interno di questa sessione di mercato.

Super ingaggio per Leão: le cifre dell'accordo

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Nonostante la distanza tra i club, la trattativa prosegue senza sosta. Il Fenerbahçe ha già dimostrato la propria forza economica formulando una proposta d'ingaggio faraonica per convincere il calciatore: un contratto quadriennale fino alda benIl nativo di Almada lascerebbe così l'Italia dopo un ciclo straordinario iniziato nell'. In maglia rossonera, Rafael Leão ha collezionato trofei importanti come loe la, diventando il vero trascinatore del Diavolo grazie a una costanza realizzativa che lo ha visto timbrare il cartellino per ben 80 volte, arricchendo le sue prestazioni con 65 assist vincenti per i compagni.