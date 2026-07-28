Blitz a Milano del delegato del club turco Cihan Kamer: sul piatto 42 milioni di euro complessivi, ma Gerry Cardinale fissa il prezzo definitivo
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Entra nel vivo la trattativa, direttamente a 'Casa Milan', tra i massimi dirigenti del club rossonero e Cihan Kamer, membro del Consiglio d'Amministrazione del Fenerbahçe, per il clamoroso trasferimento di Rafael Leão ai gialloblù di Istanbul. A fare il punto preciso sui negoziati è stato Orazio Accomando, stimato giornalista sportivo di 'SportMediaset' ed esperto di calciomercato, che ha fornito gli ultimi decisivi aggiornamenti nel corso del telegiornale dell'ora di pranzo.
I dettagli dell'offerta del Fenerbahçe per Rafael LeãoSecondo quanto rivelato da Accomando, il club turco si è presentato nella sede del Milan con una proposta strutturata sulla base di un'operazione a lungo termine. I dettagli economici messi sul piatto dai gialloblù prevedono:
- 5 milioni di euro per il prestito oneroso immediato del talento portoghese;
- 35 milioni di euro legati all'obbligo di riscatto da esercitare nell'estate del 2027;
- 2 milioni di euro di bonus aggiuntivi.
La proposta complessiva raggiunge così un valore di 42 milioni di euro, sebbene l'esborso economico risulti dilazionato nel corso del tempo.
La posizione del Milan e le richieste di Gerry CardinaleLa risposta del Milan non si è fatta attendere. Per privarsi del proprio numero 10, la dirigenza di Via Aldo Rossi pretende una cessione esclusivamente a titolo definitivo per 50 milioni di euro. Attualmente, la distanza reale tra la domanda e l'offerta è di 8 milioni di euro, a cui si aggiungono le divergenze sulla formula del trasferimento e sulle tempistiche di pagamento.
Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, spinge per ottenere garanzie economiche molto più solide da parte del Fenerbahçe. L'obiettivo della proprietà statunitense è chiarissimo: massimizzare l'incasso e monetizzare il più possibile la cessione dell'esterno lusitano già all'interno di questa sessione di mercato.
Super ingaggio per Leão: le cifre dell'accordoNonostante la distanza tra i club, la trattativa prosegue senza sosta. Il Fenerbahçe ha già dimostrato la propria forza economica formulando una proposta d'ingaggio faraonica per convincere il calciatore: un contratto quadriennale fino al 30 giugno 2030 da ben 12 milioni di euro netti a stagione.
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