Christian Pulisic salta il tour a Perth per una microfrattura al perone. Il CEO della MLS Garber lo chiama in America, ma per il Milan è incedibile
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Il Milan è al lavoro in Australia, anche se mancano ancora molti giocatori della rosa rossonera. Molti calciatori rientreranno durante questi giorni dopo le vacanze post Mondiali 2026.
L'annuncio del CEO della MLS Don Garber e il retroscena di mercatoNelle scorse settimane si è parlato di un possibile interesse del New York City FC per Christian Pulisic. Il CEO della MLS Don Garber ha parlato a Fox News proprio del possibile arrivo dell'ala rossonera: "Spero che riescano a ingaggiare Christian Pulisic. Credo che sarebbe fantastico nel nostro campionato, e credo che il nostro campionato sarebbe fantastico per lui. Dategli l’opportunità di fare ciò che ha fatto Landon Donovan: venire nella Major League Soccer, spiccare il volo, diventare una stella, stare a due passi dalla sua famiglia in Pennsylvania. Spero che riescano a concludere l’affare".
Al momento sembra una vana speranza: nonostante le difficoltà nel 2026 (zero gol con la maglia del Milan) Pulisic resta al centro del progetto rossonero più che mai. Per Gerry Cardinale è incedibile e si potrebbe presto tornare a parlare del rinnovo di contratto per l'ala del Diavolo.
Il ruolo di Pulisic nel nuovo modulo 3-4-2-1 di Ruben AmorimNel 3-4-2-1 di Ruben Amorim, Pulisic potrebbe tornare sul centrosinistra del campo, partendo nel ruolo di trequartista dietro la singola punta. Lo statunitense ha tutte le caratteristiche ideali per il calcio offensivo voluto e giocato dall'allenatore portoghese:
- Servono giocatori abili con il pallone tra i piedi,
- Veloci, pieni di qualità e bravi nell'uno contro uno.
Il miglior Pulisic ha tutte queste caratteristiche: in un momento del mercato in cui il Milan cerca un altro rinforzo nel reparto, è molto difficile pensare che il numero 11 rossonero possa lasciare Milanello.
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