Christian Pulisic salta il tour a Perth per una microfrattura al perone. Il CEO della MLS Garber lo chiama in America, ma per il Milan è incedibile

Emiliano Guadagnoli
- Milano
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Il Milan è al lavoro in Australia, anche se mancano ancora molti giocatori della rosa rossonera. Molti calciatori rientreranno durante questi giorni dopo le vacanze post Mondiali 2026.

Chi non andrà a Perth è Christian Pulisic: l'ala del Milan ha subito un ematoma osseo e una microfrattura al perone della gamba durante la sconfitta ai Mondiali contro il Belgio, e dovrebbe stare fuori per diverse settimane. L'obiettivo del Milan, ora, è chiaramente quello di averlo al meglio per la prima partita ufficiale della stagione contro il Torino.

L'annuncio del CEO della MLS Don Garber e il retroscena di mercato

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile interesse del New York City FC per Christian Pulisic. Il CEO della MLS Don Garber ha parlato a Fox News proprio del possibile arrivo dell'ala rossonera: "Spero che riescano a ingaggiare Christian Pulisic. Credo che sarebbe fantastico nel nostro campionato, e credo che il nostro campionato sarebbe fantastico per lui. Dategli l’opportunità di fare ciò che ha fatto Landon Donovan: venire nella Major League Soccer, spiccare il volo, diventare una stella, stare a due passi dalla sua famiglia in Pennsylvania. Spero che riescano a concludere l’affare".
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Al momento sembra una vana speranza: nonostante le difficoltà nel 2026 (zero gol con la maglia del Milan) Pulisic resta al centro del progetto rossonero più che mai. Per Gerry Cardinale è incedibile e si potrebbe presto tornare a parlare del rinnovo di contratto per l'ala del Diavolo.

Il ruolo di Pulisic nel nuovo modulo 3-4-2-1 di Ruben Amorim

Nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim, Pulisic potrebbe tornare sul centrosinistra del campo, partendo nel ruolo di trequartista dietro la singola punta. Lo statunitense ha tutte le caratteristiche ideali per il calcio offensivo voluto e giocato dall'allenatore portoghese:
  • Servono giocatori abili con il pallone tra i piedi,
  • Veloci, pieni di qualità e bravi nell'uno contro uno.

Il miglior Pulisic ha tutte queste caratteristiche: in un momento del mercato in cui il Milan cerca un altro rinforzo nel reparto, è molto difficile pensare che il numero 11 rossonero possa lasciare Milanello.

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