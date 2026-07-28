Fenerbahçe e Galatasaray: ecco le vere intenzioni per Leão. I tempi si allungano

Distanza tra il Milan e il Fenerbahçe per la cessione di Rafael Leão. Spuntano i dettagli di Gianluca Di Marzio sulle cifre e la minaccia del Galatasaray
Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM
Poteva essere una giornata importante per il mercato del Milan: il Fenerbahçe ha incontrato la dirigenza rossonera per Rafael Leão. L'obiettivo del Diavolo resta quello di cedere l'attaccante portoghese per fare cassa: il numero 10 è il calciatore più di valore sul mercato per il Milan ed è per questo che la dirigenza non farà sconti a nessuno sulla valutazione del cartellino del portoghese.
Le distanze sull'ingaggio e i dettagli di Gianluca Di MarzioC'è distanza anche tra il club e il calciatore:
- la richiesta di Leão parte da una base di 12 milioni,
- mentre la proposta del Fenerbahçe si aggira sui 7/8 milioni più bonus.
Ulteriori dettagli da Di Marzio: il club turco propone un pagamento in diversi anni e offrirebbe una cifra inferiore rispetto alla richiesta dei rossoneri. Per questo motivo la situazione non avanza in questo momento.
L'inserimento del Galatasaray e la strategia di metà agostoC'è sempre il Galatasaray in corsa: per Leão, i giallorossi potrebbero offrire anche 10 milioni di euro per quanto riguarda lo stipendio. Anche se la situazione con il Milan potrebbe essere comunque complicata: il Galatasary proporrebbe al Diavolo un prestito con obbligo di riscatto a cifre inferiori rispetto ai 50 milioni chiesti dai rossoneri.
E, in più, il club turco vuole attendere metà agosto, quando il Milan potrebbe abbassare le pretese per la cessione di Leão.
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