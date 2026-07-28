Milan, cessione Leão: verità e tempistiche. Pressing Roma per Nkunku. La MLS sogna Pulisic

Settimana molto importante per il mercato del Milan: i rossoneri si sono mossi ancora alla ricerca di altri profili per rinforzare la squadra di Ruben Amorim. Dopo il colpo Gonçalo Ramos e l'arrivo di Gila, continuano le voci su altri possibili colpi, ma occhio anche alle cessioni in casa del Diavolo. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:

Tutti i giocatori che possono lasciare il Milan : la lista dei possibili partenti è lunga.

: la lista dei possibili partenti è lunga. La Roma all'assalto di Nkunku : Gasperini vuole l'attaccante francese. I dettagli.

: Gasperini vuole l'attaccante francese. I dettagli. La MLS spera ancora in Pulisic : ecco le parole del CEO.

: ecco le parole del CEO. Cessione Leão: il Milan lavora alla cessione del portoghese. Ecco tutte le novità.

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La Roma pensa a Nkunku

Come scrive il sito calciomercato.com, l'allenatore della Roma Gasperini stravede per Nkunku, lo segue e lo stima da diversi anni, tanto che lo aveva chiesto anche a gennaio. Il direttore sportivo giallorosso Tony D’Amico ha avuto diversi contatti con il Milan proprio per il fantasista francese:

Nkunku parte sulla carta come uno dei titolari nel ruolo di sottopunta nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Per l'allenatore portoghese, le caratteristiche del francese sono davvero perfette: per Nkunku, invece, potrebbe essere la stagione del riscatto dopo un primo anno in rossonero decisamente sottotono.

Tanti giocatori in uscita

Per il difensore si sono già mossi dei club di Premier League. Fofana vorrebbe giocarsi le sue carte nel nuovo Milan di Amorim anche se restano gli interessi del Besiktas e del Crystal Palace.

Anche Musah potrebbe presto partire. Altri nomi sono quelli di Filippo Terracciano, Pervis Estupiñán e ovviamente Rafael Leão che resta al centro del duello tutto turco tra Fenerbahçe e Galatasaray. Per il Milan resta fondamentale cedere il più possibile per sfoltire la rosa e cercare altri elementi utili per il calcio di Amorim.

La MLS spera ancora in Pulisic

Il CEO della MLS Don Garber ha parlato a Fox News proprio del possibile arrivo dell'ala rossonera: "Spero che riescano a ingaggiare Christian Pulisic. Credo che sarebbe fantastico nel nostro campionato, e credo che il nostro campionato sarebbe fantastico per lui. Dategli l’opportunità di fare ciò che ha fatto Landon Donovan: venire nella Major League Soccer, spiccare il volo, diventare una stella, stare a due passi dalla sua famiglia in Pennsylvania. Spero che riescano a concludere l’affare".

Difficile però pensare che Pulisic possa lasciare il Milan in questa sessione di mercato: per Cardinale è incedibile e per Amorim è un trequartista perfetto per il suo 3-4-2-1. In più il Milan sta già cercando un altro giocatore in quel ruolo: avrebbe poco senso vendere un titolare in questo momento.

Cessione Leão: le ultime novità

Si potrebbe scaldare presto il mercato del Milan: una delegazione del Fenerbahçe è stata a Milano nelle ultime ore per parlare anche con la dirigenza rossonera. Obiettivo Rafael Leão: l'attaccante rossonero è in uscita dal Diavolo, con il club e lo stesso calciatore che, però, non faranno sconti.

Ulteriori aggiornamenti arrivano dal giornalista Luca Bianchin tramite il suo profilo X: "Incontro interlocutorio tra Milan e Fenerbahçe". Per il cartellino, si legge, servono 40-50 milioni di euro con il Galatasaray in corsa. La parte più interessante è un'altra: "Si deciderà ad agosto inoltrato". Ci potrebbe volere quindi più tempo del previsto per capire davvero quale sarà il futuro di Leão. Per il Milan resta cruciale vendere a una cifra importante l'attaccante portoghese: il numero 10 può portare l'incasso più importante durante questa sessione estiva di mercato. Soldi necessari per puntare ad altri obiettivi per Ruben Amorim.