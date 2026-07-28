Calciomercato, offerte per Jashari: posizione del Milan chiara. La verità su Ricci | PM

Esclusiva PianetaMilan sul centrocampo rossonero per Ruben Amorim. Arrivate offerte per Jashari, mentre si decide il futuro di Samuele Ricci e Fofana

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM

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Continua la preparazione del Milan in vista della stagione 2026-27: dopo la prima parte svolta a Milanello, i rossoneri sono volati a Perth in Australia, dove il prossimo 5 agosto giocheranno contro l'Inter in un derby estivo davvero interessante. Resta caldo il tema mercato ovviamente: la priorità del Diavolo è quella di cedere in questo momento per sfoltire la rosa e per recuperare parte dei 100 milioni di euro investiti per Gila e Ramos.

Sono tantissime le voci anche per quanto riguarda il centrocampo rossonero. Grazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, PianetaMilan ha scoperto che sono già arrivate proposte di mercato per Ardon Jashari. Il punto però è chiaro: in questo momento il club rossonero non vuole cedere il mediano svizzero.

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Le gerarchie di Ruben Amorim: il futuro di Jashari e Samuele Ricci

Jashari parte sulla carta come prima alternativa a Modric e Rabiot nel reparto di Ruben Amorim. Dopo una stagione in cui ha giocato molto poco, lo svizzero vuole giocare più minuti e trovare continuità nella mediana a due di Ruben Amorim.

Altro centrocampista sul quale ci sono state parecchie voci di recente è Samuele Ricci:

  • Secondo quanto raccolto da PianetaMilan, al momento il mediano ex Torino resta al Milan.
  • Altra notizia sulla mediana: la priorità di Fofana, in questa stagione, è di giocare con continuità.

Il nodo Fofana e lo spazio per i giovani nel modulo a due

Per Ricci, discorso molto simile a quello fatto per Jashari: anche l'ex Torino ha giocato poco con Massimiliano Allegri. Da capire quanto spazio potrà avere con Ruben Amorim: anche Comotto dovrebbe restare nella rosa rossonera della prossima stagione e lo spazio potrebbe essere comunque poco, visto che l'allenatore portoghese gioca con una mediana a due.

Fofana, invece, potrebbe sempre partire in questa sessione di mercato: il francese, come detto, vuole giocare con continuità, ma non ci può essere tanto spazio per tutti, nonostante il Milan giochi anche in Europa League la prossima stagione.

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