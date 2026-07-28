Calciomercato, offerte per Jashari: posizione del Milan chiara. La verità su Ricci | PM

Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM

Continua la preparazione del Milan in vista della stagione 2026-27: dopo la prima parte svolta a Milanello, i rossoneri sono volati a Perth in Australia, dove il prossimo 5 agosto giocheranno contro l'Inter in un derby estivo davvero interessante. Resta caldo il tema mercato ovviamente: la priorità del Diavolo è quella di cedere in questo momento per sfoltire la rosa e per recuperare parte dei 100 milioni di euro investiti per Gila e Ramos.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le gerarchie di Ruben Amorim: il futuro di Jashari e Samuele Ricci

Sono tantissime le voci anche per quanto riguarda il centrocampo rossonero.Il punto però è chiaro: in questo momento il club rossonero non vuole cedere il mediano svizzero.Jashari parte sulla carta come prima alternativa a Modric e Rabiot nel reparto di Ruben Amorim. Dopo una stagione in cui ha giocato molto poco, lo svizzero vuole giocare più minuti e trovare continuità nella mediana a due di Ruben Amorim.

Altro centrocampista sul quale ci sono state parecchie voci di recente è Samuele Ricci:

Secondo quanto raccolto da PianetaMilan, al momento il mediano ex Torino resta al Milan.

Altra notizia sulla mediana: la priorità di Fofana, in questa stagione, è di giocare con continuità.

Il nodo Fofana e lo spazio per i giovani nel modulo a due

Per Ricci, discorso molto simile a quello fatto per Jashari: anche l'ex Torino ha giocato poco con Massimiliano Allegri. Da capire quanto spazio potrà avere con Ruben Amorim: anche Comotto dovrebbe restare nella rosa rossonera della prossima stagione e lo spazio potrebbe essere comunque poco, visto che l'allenatore portoghese gioca con una mediana a due.

Fofana, invece, potrebbe sempre partire in questa sessione di mercato: il francese, come detto, vuole giocare con continuità, ma non ci può essere tanto spazio per tutti, nonostante il Milan giochi anche in Europa League la prossima stagione.