Altra giornata piena di notizie a Casa Milan, dove si continua a lavorare per il nuovo trequartista da regalare a Ruben Amorim. L'Arsenal ha comunicato la valutazione di Ethan Nwaneri, mentre Franco Mastantuono è pronto a scegliere la sua prossima squadra. Intanto, spunta anche l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Brahim Diaz. Dalla Turchia, invece, arriva un annuncio del Fenerbahçe che potrebbe cambiare la trattativa con il club rossonero per Rafael Leao.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, l'Arsenal spara alto per Nwaneri

Secondo il quotidiano 'The Times' La valutazione dell'Arsenal persi aggirerebbe intorno ai

Cifra molto alta per il Milan e per qualsiasi squadra in Italia: Ethan Nwaneri è un talento classe 2007 che ha da sempre incantato con le sue qualità indiscusse. A livello di caratteristiche è assolutamente quello che chiede Amorim per il suo 3-4-2-1: un giocatore brevilineo, bravissimo tecnicamente e con un grande spunto nel breve.

La decisione di Mastantuono

“La scelta di Mastantuono è imminente. La Fiorentina è concentratissima sul giocatore che potrebbe arrivare a titolo temporaneo. La Roma è staccata, il Milan ha chiesto informazioni e nulla più. Ci sono anche club stranieri. Il Real Madrid lo farebbe uscire solo in prestito secco".

Secondo l'esperto di mercato Matteo, Francosarebbe pronto a scegliere la sua nuova destinazione.

Per rinforzare la trequarti di Ruben Amorim, il Milan resta focalizzato su altri obiettivi. In questo momento, in cima alla lista della dirigenza rossonera ci sono tre profili: Matias Soulé della Roma, Ethan Nwaneri dell'Arsenal e Ibrahim Maza del Bayer Leverkusen.

Leão, ecco l'annuncio del Fenerbahçe

"Ingaggeremo un attaccante, finalizzeremo l'affare questa settimana".

Il nuovo presidente del Fenerbahçe,, ha annunciato un nuovo colpo di mercato in arrivo attraverso le colonne di Fanatik:

Il club rossonero è pronto a separarsi da Rafael Leao, ma vuole farlo alle sue condizioni. Nei primi giorni di mercato, da Casa Milan filtravano voci su una valutazione che si aggirava intorno ai 70 milioni di euro, ma ora le cose sono cambiate. Come svelato da Fabrizio Romano, Gerry Cardinale ha escluso l'ipotesi di una cessione in prestito, ma ha anche abbassato l'asticella a 50 milioni.

Milan, torna Brahim Diaz?

Stando a quanto riferito dal 'Corriere della Sera', tra i trequartisti monitorati dalci sarebbe anche Brahim Diaz . Il giocatore del Real Madrid ha vestito la maglia rossonera tra il 2020 e il 2023 totalizzando

Nel sistema di Ruben Amorim, i due trequartisti devono abbinare l'inserimento negli spazi alla capacità di allargarsi sulle corsie per creare superiorità numerica con i quinti. Un profilo come Brahim Díaz garantirebbe quell'imprevedibilità di cui il Milan ha bisogno.