Milan, clamoroso ritorno sulla trequarti? Nella lista dei trequartisti c'è anche Brahim Díaz

Il Milan è alla ricerca di un trequartista che possa giocare sul centrodestra del 3-4-2-1 di Ruben Amorim. La mancata cessione di Leão (che in questo momento è diviso tra il Galatasaray e il Fenerbahçe) sta rallentando il possibile colpo in entrata dei rossoneri. Servono i 50 milioni di euro della cessione del portoghese per poter investire in un calciatore importante per il nuovo allenatore del Diavolo.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Mastantuono del Real Madrid;

del Real Madrid; Nwaneri dell'Arsenal;

dell'Arsenal; Soulé della Roma;

della Roma; e Brahim Díaz, sempre di proprietà dei blancos.

Il ritorno di Brahim Díaz: l'identikit perfetto per la trequarti del Milan

Il Corriere della Sera parla di tutti i trequartisti nella lista del Milan:Parliamo dell'ex trequartista del Milan: garantisce un bagaglio di esperienza e statistiche. In Champions League ha collezionato. Con la maglia rossonera le presenze sono 124 con 15 assist e 18 reti complessive.

Brahim Díaz è stato decisivo in partite importanti, come i quarti di finale di Champions League contro il Napoli e anche con la Juventus in Serie A. Una stagione non da protagonista con il Real Madrid quella appena terminata: 30 partite nel campionato spagnolo (di cui 13 da titolare) con 1 gol e 6 assist serviti, più 1 gol e 1 assist in Champions League. Proprio per questo motivo potrebbe partire alla ricerca di più spazio e minuti in campo.

Come si incastra Brahim Díaz nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim

A livello tecnico-tattico sarebbe un profilo ideale per il 3-4-2-1 di Amorim: trequartista scattante, bravissimo nell'e ottimo con il pallone tra i piedi.

Il tecnico portoghese esige dai due trequartisti alle spalle della punta un doppio lavoro: vuole dei calciatori che siano in grado di inserirsi perfettamente negli spazi e che siano bravi anche ad allargarsi e a creare superiorità numerica con gli esterni di centrocampo che salgono in fase offensiva. Brahim Díaz offrirebbe un'imprevedibilità che manca in questo momento al Milan.