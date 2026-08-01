Milan, clamoroso ritorno sulla trequarti? Nella lista dei trequartisti c'è anche Brahim Díaz

Il Milan cerca un trequartista per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim: se parte Leão, rispunta la suggestione Brahim Díaz dal Real Madrid. I dettagli e l'analisi
Milan, Leão e Gonçalo Ramos si allenano a Perth | VIDEO
Il Milan è alla ricerca di un trequartista che possa giocare sul centrodestra del 3-4-2-1 di Ruben Amorim. La mancata cessione di Leão (che in questo momento è diviso tra il Galatasaray e il Fenerbahçe) sta rallentando il possibile colpo in entrata dei rossoneri. Servono i 50 milioni di euro della cessione del portoghese per poter investire in un calciatore importante per il nuovo allenatore del Diavolo.
- Mastantuono del Real Madrid;
- Nwaneri dell'Arsenal;
- Soulé della Roma;
- e Brahim Díaz, sempre di proprietà dei blancos.
Il ritorno di Brahim Díaz: l'identikit perfetto per la trequarti del MilanParliamo dell'ex trequartista del Milan: garantisce un bagaglio di esperienza e statistiche importanti. In Champions League ha collezionato 51 presenze con 7 gol e 4 assist. Con la maglia rossonera le presenze sono 124 con 15 assist e 18 reti complessive.
Brahim Díaz è stato decisivo in partite importanti, come i quarti di finale di Champions League contro il Napoli e anche con la Juventus in Serie A. Una stagione non da protagonista con il Real Madrid quella appena terminata: 30 partite nel campionato spagnolo (di cui 13 da titolare) con 1 gol e 6 assist serviti, più 1 gol e 1 assist in Champions League. Proprio per questo motivo potrebbe partire alla ricerca di più spazio e minuti in campo.
Come si incastra Brahim Díaz nel 3-4-2-1 di Ruben AmorimA livello tecnico-tattico sarebbe un profilo ideale per il 3-4-2-1 di Amorim: trequartista scattante, bravissimo nell'uno contro uno e ottimo con il pallone tra i piedi.
Il tecnico portoghese esige dai due trequartisti alle spalle della punta un doppio lavoro: vuole dei calciatori che siano in grado di inserirsi perfettamente negli spazi e che siano bravi anche ad allargarsi e a creare superiorità numerica con gli esterni di centrocampo che salgono in fase offensiva. Brahim Díaz offrirebbe un'imprevedibilità che manca in questo momento al Milan.
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