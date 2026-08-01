Cessione Leão, il futuro si decide presto? Il Galatasaray pronto all'offerta. E Rafa ...

Continua il mercato del Milan con un nodo principale da sciogliere: il futuro di Rafael Leão.

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L'attaccante portoghese ha raggiunto in settimana i compagni a Perth, nel raduno australiano della squadra e sta lavorando con

Il suo destino, però, sembra lontano dai rossoneri e sempre più vicino al campionato turco.

Ci potrebbe essere, infatti, un 'derby' tra il Fenerbahçe e il Galatasaray.

Il club gialloblù è già passato per Milano parlando con il club rossonero, ma senza presentare offerte ufficiali.

Come scrive Il Corriere della Sera, il Galatasaray è pronto a presentare un’offerta per Leão con un vantaggio rispetto al Fenerbahçe: avere la certezza di giocare in Champions League la prossima stagione. Dal canto suo, Rafa apre a questa soluzione, chiedendo però un ricco ingaggio.

Il Fenerbahçe deve battere lo Sturm Graz nell'ultimo turno di qualificazione per entrare nella competizione.

La prossima settimana, quindi, potrebbe essere molto calda per la cessione di Leão che intanto potrebbe scendere in campo contro l'Inter nel derby amichevole del prossimo 5 agosto.

L'identikit del trequartista per il Milan di Amorim

Per il Milan resta un passo fondamentale: il Diavolo deve ancora trovare unche sia in grado di giocare perfettamente dietro la prima punta nel

Serve un calciatore:

Bravo nell' uno contro uno.

Nel dribbling sullo stretto.

E di piede mancino.

L'allenatore portoghese vuole un trequartista che giochi partendo dal centrodestro e che possa rientrare sul piede forte.

Le cifre della cessione e lo scenario in caso di permanenza

Per mettere a punto questo colpo, il Milan ha bisogno proprio di cedere Leão: prima per una questione di incasso.

Il portoghese può portare una cinquantina di milioni di euro utili da investire di nuovo per il trequartista.

E, in più, è difficile pensare che il Diavolo investa tanto se Leão dovesse restare a 'occupare' un posto in rosa.

Parliamo per ipotesi: se i rossoneri non dovessero cedere il portoghese, è impossibile pensare che Amorim non lo utilizzi in stagione, magari proprio tra i due dietro la prima punta.

Vedremo se la prossima settimana sarà quella decisiva o meno.