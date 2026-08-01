Nelle ore successive alla tragica scomparsa dell'eterno Capitano, una domanda ha iniziato a circolare con insistenza tra i tifosi rossoneri e gli appassionati di calcio: la squadra del Milan sarà presente ai funerali di Franco Baresi? La risposta, per quanto dolorosa sul piano emotivo, è purtroppo negativa. Sebbene il cuore di ogni singolo calciatore sarà alla Basilica di Sant'Ambrogio martedì 4 agosto alle ore 11:00, nessun componente della Prima Squadra potrà presenziare fisicamente all'ultimo saluto.

Il pre-campionato in Australia e l'ostacolo logistico insormontabile

Il motivo di questa assenza forzata è puramente logistico e contrattuale. Ilsi trova attualmente a, per la prima cruciale tappa della tournée estiva internazionale. Il calendario dei rossoneri prevede infatti il caldissimo derby contro l'Inter per mercoledì, seguito dal volo verso Giacarta, in Indonesia, dove sabato è in programma il match contro il Chelsea.

Come riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', l'ipotesi di un rientro lampo a Milano della squadra non è mai stata concretamente percorribile. Non si tratta di una mancanza di volontà da parte del gruppo guidato dallo staff tecnico, ma di una complicatissima macchina organizzativa impossibile da stravolgere in pieno agosto.

L'ostacolo principale è rappresentato dalla distanza e dai tempi di volo: per essere a Milano martedì mattina, il gruppo avrebbe dovuto affrontare un viaggio di oltre 20 ore con scalo. Organizzare un trasferimento d'urgenza per una delegazione di 40-50 persone tra calciatori, staff tecnico e terapisti è apparso subito proibitivo. Inoltre, la squadra avrebbe dovuto ripartire immediatamente dopo le esequie per onorare l'impegno del giorno successivo sul campo australiano.

Perché l'annullamento della tournée era impossibile

Chi rappresenterà il Milan a Milano e le eccezioni a Milanello

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I contratti firmati con gli organizzatori internazionali e il rispetto verso le migliaia di tifosi locali – che hanno polverizzato i biglietti per le sfide di Perth e Giacarta da diverse settimane – hanno reso impraticabile l'ipotesi di una cancellazione del tour asiatico-oceanico. Venire meno a tali accordi avrebbe comportato gravose penali economiche e problemi di immagine a livello globale.Il club rossonero garantirà comunque una presenza istituzionale ai massimi livelli per onorare la memoria del suo storico numero 6. Alla Basilica di Sant'Ambrogio, la delegazione ufficiale del Milan sarà guidata dal proprietario di RedBird,, e dal Presidente, affiancati dai dirigenti e dai dipendenti di 'Casa Milan' rimasti in Italia.Inoltre, non è esclusa la presenza fisica di alcuni calciatori della Prima Squadra. Gli infortunati, rimasti a curarsi nel centro sportivo di Milanello, potrebbero infatti presenziare alle esequie a Milano.

Nel frattempo, a Perth, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali in Italia (sfruttando le ore di fuso orario favorevoli), la squadra si riunirà in un momento di raccoglimento intimo e collettivo per ricordare, unita anche a distanza di migliaia di chilometri, il proprio eterno Capitano Franco Baresi.