Contatti in corso tra Milan e Lipsia per discutere di Antonio Nusa, esterno d'attacco classe 2005 che da tempo stuzzica i rossoneri
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La cessione di Rafael Leao è ancora da definire, ma il Milan non vuole farsi trovare impreparato ed ha già iniziato a guardarsi intorno. Stando a quanto riferito dal portale di mercato francese 'KrrishFT', nelle ultime ore il club rossonero avrebbe effettuato dei sondaggi per Antonio Nusa come possibile sostituto del portoghese. Il Lipsia avrebbe aperto alla cessione dell'esterno d'attacco classe 2005, a patto che alcune condizioni vengano rispettate.
I numeri di NusaNella stagione appena terminata, Nusa ha totalizzato 4 gol e 3 assist in 30 presenze, a cui si aggiunge la splendida rete realizzata ai Mondiali contro la Costa D'Avorio. Nell'annata precedente, il classe 2005 aveva chiuso con 5 gol e 8 assist. Di seguito, alcune statistiche interessanti del suo ultimo anno in Bundesliga:
- 33 occasioni create
- 68 dribbling riusciti (percentuale di successo del 52%)
- 122 tocchi in area avversaria
- 98 palloni recuperati
Calciomercato Milan, mirino su Nusa: la richiesta del LipsiaSecondo 'KrrishFT', il Lipsia potrebbe aprire alla cessione di Nusa soltanto a fronte di un'offerta da almeno 65 milioni di euro. Il club tedesco chiede inoltre il pagamento in un'unica soluzione, senza rateizzazioni o strutture basate su bonus: richieste che rischiano di sforare i paletti della dirigenza rossonera. Sul giocatore si sta muovendo anche la Roma, che, attualmente sembra in vantaggio nella corsa all'esterno norvegese.
Il nodo LeaoL'eventuale affondo su Nusa dipende dalla partenza di Rafael Leao. Sul portoghese è vivo l'interesse di Galatasaray e Fenerbahce, ma ancora non è stato raggiunto un accordo con il Milan, che valuta il giocatore tra i 50 e i 60 milioni di euro. La trattativa potrebbe accendersi da un momento all'altro, ma per la fumata bianca occorre un'offerta in grado di accontentare sia il club che il giocatore.
Gli altri nomi sulla lista del MilanNusa è un obiettivo concreto per il Milan, ma non è l'unico nome. In questo momento, in cima alla lista della dirigenza rossonera ci sono tre profili: Matias Soulé della Roma, Franco Mastantuono del Real Madrid e Ethan Nwaneri dell'Arsenal. Sullo sfondo anche Ibrahim Maza, algerino classe 2005 attualmente in forza al Bayer Leverkusen.
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