La cessione di Rafael Leao è ancora da definire, ma il Milan non vuole farsi trovare impreparato ed ha già iniziato a guardarsi intorno. Stando a quanto riferito dal portale di mercato francese 'KrrishFT', nelle ultime ore il club rossonero avrebbe effettuato dei sondaggi per Antonio Nusa come possibile sostituto del portoghese. Il Lipsia avrebbe aperto alla cessione dell'esterno d'attacco classe 2005, a patto che alcune condizioni vengano rispettate.

I numeri di Nusa

33 occasioni create

68 dribbling riusciti (percentuale di successo del 52%)

122 tocchi in area avversaria

98 palloni recuperati

Calciomercato Milan, mirino su Nusa: la richiesta del Lipsia

Il nodo Leao

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