Il Milan prosegue senza sosta la caccia al trequartista di piede mancino richiesto da Rúben Amorim per il suo 3-4-2-1. L'identikit è chiaro: un giocatore di fantasia capace di partire da destra per poi accentrarsi ed esplodere il tiro. Sfumato l'obiettivo Kōnstantinos Karetsas, promesso sposo del Borussia Dortmund, la dirigenza rossonera valuta la migliore soluzione strategica per l'organico. Una mossa legata a doppio filo alla cessione di Rafael Leão (conteso a Istanbul da Galatasaray e Fenerbahçe), la cui partenza dovrà sbloccare i fondi necessari per l'investimento in entrata.

Oltre ai profili già caldi di Franco Mastantuono, in uscita temporanea dal Real Madrid, e di Matías Soulé della Roma, il club di Via Aldo Rossi ha messo nel mirino un nuovo prestigioso talento internazionale. Secondo quanto riportato oggi in edicola da 'Il Corriere della Sera', 'Il Corriere dello Sport' e 'Tuttosport', i fari del Milan sono puntati su Ethan Nwaneri.

Chi è Ethan Nwaneri: il talento dell'Arsenal che piace al Milan

Classe 2007 di proprietà dell'Arsenal, Nwaneri è reduce da un'esperienza semestrale in chiaroscuro in Ligue 1 con la maglia dell'. In Francia era partito fortissimo sotto la guida tecnica di Roberto De Zerbi, per poi finire ai margini delle rotazioni in seguito all'addio dell'allenatore italiano. Nonostante la frenata, il gioiello inglese possiede le caratteristiche tecniche perfette per accendere la trequarti del nuovo Milan.

La dirigenza rossonera si è già mossa per avviare i primi contatti con l'Arsenal, interfacciandosi direttamente con il direttore sportivo dei Gunners, l'italiano Andrea Berta. Al momento, tuttavia, il manager basco Mikel Arteta non ha ancora concesso il semaforo verde alla partenza del ragazzo.

Cifre e concorrenza: l'ostacolo della clausola "recompra"

In Premier League : Fulham ed Everton monitorano attentamente la situazione.

: Fulham ed Everton monitorano attentamente la situazione. In Bundesliga: il RB Lipsia è pronto a inserirsi.

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Cessione a titolo definitivo : base fissa attorno ai 35-40 milioni di euro .

: base fissa attorno ai . Clausola di riacquisto (recompra): in favore dell'Arsenal, fissata a circa 55-60 milioni di euro.

La certezza assoluta è che i londinesi non intendono perdere il controllo sul futuro del calciatore. La concorrenza per il Milan è folta e agguerrita sia in Italia che all'estero:Al momento non c'è una trattativa ufficiale in corso, anche perché la valutazione economica dell'Arsenal è decisamente importante. L'idea di mercato per sbloccare l'affare potrebbe essere un'operazione strutturata su due step finanziari ben precisi, sul modello di quanto fa abitualmente il Real Madrid con i suoi giovani più promettenti:

Se l'Arsenal aprirà formalmente a questa impostazione nei prossimi giorni, il Milan proverà a stringere i tempi per regalare a Rúben Amorim il rinforzo tanto atteso sulla trequarti.