La mattinata odierna ha portato con sé una notizia drammatica che ha sconvolto il mondo del calcio: all'età di 66 anni è venuto a mancare Franco Baresi, storico e indimenticabile capitano del Milan sul terreno di gioco e attuale vicepresidente onorario del club rossonero. Baresi era stato sottoposto a un intervento chirurgico nell'agosto 2025 per l'asportazione di una nodulazione polmonare. Da quel momento, ha combattuto per quasi un anno con una malattia subdola che, purtroppo, lo ha sconfitto nelle scorse ore.

Funerali Franco Baresi: data, ora e luogo delle esequie

Arrivano intanto le prime disposizioni ufficiali per permettere a parenti, amici e al popolo milanista di rivolgere l'ultimo saluto al proprio storico leader. Come anticipato dalla versione online del 'Corriere della Sera', i

Si attendono invece ulteriori e dettagliati aggiornamenti nelle prossime ore per quanto riguarda l'allestimento della camera ardente, che secondo le prime indiscrezioni potrebbe anche essere celebrata in forma strettamente privata per volere della famiglia.

Dalle giovanili al tetto del mondo: i numeri del Capitano

Franco Baresi era nato a Travagliato (BS) l'8 maggio 1960. Dopo essere stato scartato dall'Inter durante un provino in gioventù, entrò nel settore giovanile del Milan a soli 12 anni, legando per sempre il suo destino ai colori rossoneri. L'esordio in Serie A arrivò a 17 anni, mentre nel 1982, a soli 22 anni, ereditò la fascia di capitano che avrebbe portato sul braccio fino al suo ritiro dal calcio giocato, avvenuto nel 1997.

La sua epopea in rossonero e in Nazionale è riassumibile in numeri leggendari:

Stagioni nel Milan : 20 consecutive (dal 1977 al 1997)

: 20 consecutive (dal 1977 al 1997) Presenze e reti in rossonero : 719 partite ufficiali e 33 gol all'attivo

: 719 partite ufficiali e 33 gol all'attivo Trofei conquistati con il club : 17 complessivi

: 17 complessivi Presenze e reti in Nazionale: 81 partite e 1 gol con l'Italia

Con la maglia del Milan ha vissuto l'inferno della Serie B nei primi anni Ottanta per poi risalire fino al tetto del mondo, guidando la squadra alla conquista di bacheche intere di trofei sotto la gestione tecnica di Arrigo Sacchi (1987-1991) e Fabio Capello (1991-1996), tra cui spiccano ben 6 Scudetti e 3 Coppe dei Campioni/Champions League.

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Protagonista assoluto anche con la maglia azzurra della Nazionale Italiana, si è laureato Campione del Mondo nel 1982 (pur senza scendere in campo nella spedizione in Spagna), conquistando successivamente un terzo posto a Italia '90 e il titolo di vicecampione del Mondo a USA '94 nella sfortunata finale di Pasadena.