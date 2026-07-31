È giunta in mattinata la notizia che nessun tifoso del Milan o appassionato di calcio avrebbe voluto mai ricevere: all'età di 66 anni si è spento Franco Baresi, storico capitano rossonero sul terreno di gioco e attualmente vicepresidente onorario del club di Via Aldo Rossi. Se ne va, dunque, una leggenda immortale del Milan e del calcio italiano.

Nell'agosto 2025 a Baresi era stata individuata una nodulazione polmonare durante alcuni controlli di routine. Da lì, il conseguente intervento chirurgico con una tecnica mini-invasiva, concluso senza complicazioni. Il leggendario numero 6 ha poi lottato, per quasi un anno, con la malattia che, subdola, se l'è portato via nelle scorse ore.

Le sue ultime apparizioni pubbliche restano impresse nel cuore dei tifosi a 'San Siro': prima per il Milan in occasione del pareggio interno (2-2) contro il Sassuolo nel dicembre 2025, e successivamente, a febbraio 2026, quando è stato fiero tedoforo per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, portando la fiaccola all'interno dello stadio meneghino davanti agli occhi del mondo intero.

Il cordoglio del Milan: "Baresi è per sempre"

"Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".

Il club rossonero ha voluto tributare il proprio dirigente e capitano di mille battaglie con una nota di profonda commozione apparsa sul sito ufficiale

Anche sui canali social ufficiali, la società ha espresso il dolore di un intero popolo:

"La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura".

Una dipartita, quella di 'Kaiser Franz' Baresi, che lascerà un segno indelebile in ogni vecchio cuore rossonero.

Dalle giovanili al tetto del mondo: i numeri di una leggenda

Presenze totali nel Milan : 719 partite ufficiali

: 719 partite ufficiali Stagioni in rossonero : 20 consecutive (dal 1977 al 1997)

: 20 consecutive (dal 1977 al 1997) Presenze in Nazionale: 81 partite (Campione del Mondo 1982, Argento USA 1994, Bronzo Italia '90)

Franco Baresi era nato a Travagliato (BS) l'8 maggio 1960. Scartato dall'Inter ad un provino, riuscì a superare le selezioni con il Milan, entrando nelle giovanili rossonere a soli 12 anni. Il 23 aprile 1978, a 17 anni, l'esordio in Serie A in occasione di Verona-Milan 1-2. Soprannominato inizialmente 'Piscinin' per la statura, Baresi è diventato un gigante assoluto del calcio mondiale, indossando in carriera due sole maglie: il Milan e la Nazionale Italiana.

Il suo legame con il Milan si è cementato nei momenti più bui, scendendo con i rossoneri due volte in Serie B negli anni Ottanta. Ha indossato la fascia di capitano dal 1982, guidando la rinascita del club nell'epopea d'oro di Silvio Berlusconi.

Il Palmarès straordinario di Franco Baresi

6 Scudetti

Scudetti 4 Supercoppe Italiane

Supercoppe Italiane 3 Coppe dei Campioni / UEFA Champions League

Coppe dei Campioni / UEFA Champions League 2 Supercoppe Europee

Supercoppe Europee 2 Coppe Intercontinentali

L'eredità tattica: il leader silenzioso che rivoluzionò il ruolo di libero

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Sotto la sua guida in campo, nei cicli storici di Arrigo Sacchi e Fabio Capello, il Milan ha vinto tutto:Baresi è stato un difensore moderno, in anticipo sui tempi. Nel calcio italiano dell'epoca ha totalmente rivoluzionato il concetto di libero: giocava già a zona quando le altre difese si schieravano rigidamente a uomo. Elegante negli interventi, duro se necessario, era dotato di una personalità straripante. In campo ogni compagno lo ascoltava e lo rispettava, nonostante fuori dai giochi fosse un uomo tranquillo, schivo ma socievole.Un leader silenzioso che ha marchiato a fuoco la storia del Milan, tanto che la sua leggendariae non sarà mai più riassegnata a nessun calciatore. Il suo cordone ombelicale con i colori rossoneri non si è mai spezzato nemmeno dopo il ritiro, ricoprendo i ruoli di allenatore delle giovanili, brand ambassador e, infine, vicepresidente onorario. Mancherà a tutti, Franco Baresi: con lui se ne va per sempre una parte di tutti noi.