Il Milan ha rotto gli indugi per Jean-Clair Todibo. La dirigenza rossonera ha presentato una proposta ufficiale al West Ham per assicurarsi le prestazioni del difensore centrale classe 1999. Il francese, reduce da mesi complessi a Londra e da un rapporto mai decollato con la guida tecnica degli Hammers, spinge per una cessione immediata. Su di lui è forte anche l'interesse del Napoli, ma il club di Via Aldo Rossi ha impresso un'accelerazione che potrebbe risultare decisiva.

I dettagli economici dell'offerta rossonera

Prestito oneroso : 5 milioni di euro da versare subito nelle casse del club londinese.

: 5 milioni di euro da versare subito nelle casse del club londinese. Obbligo di riscatto condizionato : 24 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo.

: 24 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo. La clausola chiave: Il riscatto si trasformerà in obbligo non appena Todibo collezionerà 10 presenze ufficiali con la maglia del Milan.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Vitale di Area Napoli, il Milan ha formalizzato una struttura contrattuale precisa per convincere gli inglesi a privarsi del giocatore senza far registrare una minusvalenza a bilancio. L'operazione complessiva si attesta sui, così ripartiti:

Una condizione temporale estremamente bassa, che di fatto trasforma l'operazione in un acquisto quasi definitivo mascherato, utile al Milan per differire l'impatto finanziario sul prossimo esercizio di bilancio.

Il "giallo" della panchina a Londra e i motivi della rottura

Perché Todibo serve al Milan: l'analisi tattica

Le indiscrezioni filtrate nelle ultime ore parlano di un profondo disaccordo tattico e disciplinare tra Todibo e il manager del West Ham, il portoghese Nuno Espírito Santo. L'ambiente degli Hammers vive settimane di forte pressione sotto la gestione corrente, con il tecnico confermato anche dopo la retrocessione della squadra in Championship. La frattura tra il difensore ex Nizza e Barcellona e l'universo West Ham è insanabile. Todibo si sente escluso dal progetto tecnico e ha chiesto ai suoi agenti di dare priorità assoluta alla Serie A.L'innesto di un profilo come Todibo non è una semplice operazione di contorno. Il francese garantisce caratteristiche che attualmente mancano nella retroguardia milanista.

Dotato di una straripante velocità nel recupero lungo e di un'ottima attitudine nell'uno contro uno, l'ex Barcellona permetterebbe al Milan di mantenere una linea difensiva molto alta, ideale per il calcio aggressivo e di riaggressione richiesto dal tecnico rossonero Rúben Amorim. Inoltre, la sua pulizia nel primo possesso palla (sviluppata nella scuola Blaugrana) offre una soluzione pulita per l'uscita della palla dal basso sotto pressione.

La posizione del Napoli e i prossimi passaggi

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Il Napoli resta alla finestra, ma in questo momento si trova a inseguire. Il club partenopeo ha effettuato diversi sondaggi con l'entourage del giocatore, considerando Todibo il profilo ideale per carisma e fisicità. Tuttavia, la mancanza di un'offerta scritta analoga a quella del Milan rischia di tagliare fuori gli azzurri dalla corsa.Il West Ham si è preso un po' di tempo per valutare i dettagli della proposta milanista. Lo scoglio principale resta la dilazione dei 24 milioni dell'obbligo, ma la volontà del calciatore di vestire la maglia rossonera potrebbe far saltare gli ultimi indugi già nei prossimi giorni. Situazione da tenere monitorata.