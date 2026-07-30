Giornata ricca di notizie sul Milan, attualmente in Australia per la tournée estiva dove Rafael Leão e Gonçalo Ramos hanno svolto il loro primo allenamento con il resto del gruppo. Nel frattempo, il club continua a lavorare sul mercato. Avviati i contatti con due trequartisti di alto livello: Ethan Nwaneri e Ibrahim Maza. Direttamente da Perth, l'ex terzino rossonero Serginho si è espresso sul momento della squadra nel corso di una lunga intervista.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, Leão e Gonçalo Ramos al lavoro

Nella giornata di oggi,sono tornati ad allenarsi. Test atletici, palestra e un po' di campo: i due portoghesi, di ritorno dalle vacanze post-Mondiale, hannoIl resto del gruppo si è dedicato e prevalentemente al lavoro tattico impartito da

I loro destini appaiono diametralmente opposti: Gonçalo Ramos è pronto a prendersi sulle spalle la squadra, dimostrando di valere gli 80 milioni di euro che il Milan ha sborsato per strapparlo al Paris Saint-Germain. Leao, invece, è sul mercato e le trattative con Fenerbahce e Galatasaray potrebbero accendersi da un momento all'altro. Entrambi, però, si sono presentati puntuali in ritiro per ritrovare la migliore condizione in vista della prossima stagione.

L'intervista a Serginho

"Ha fatto un lavoro bellissimo allo Sporting Lisbona, poi a Manchester è successo quello che è successo perché lì è difficile ottenere risultati. Mi auguro che qui al Milan Amorim possa trovare il suo modo di giocare, di portare allegria, successi e bel gioco, perché il tifoso rossonero non è abituato solamente alla vittoria. Sta avendo il tempo di adattarsi alla nuova cultura e spero davvero che faccia tornare il Milan a essere protagonista".

Calciomercato Milan, arriva Nwaneri?

Direttamente dal ritiro di Perth, in Western Australia, una delle leggende più amate della storia recente delha fatto il punto sul nuovo corso rossonero. Parliamo di, l'indimenticato "Concorde" brasiliano che ha vestito la maglia del Diavolo per nove stagioni (dal 1999 al 2008), collezionando 281 presenze, 24 gol, 53 assist e ben 8 trofei in bacheca, tra cui uno Scudetto e due Champions League. Leggi qui l'intervista integrale. , la pista di mercato emersa nelle ultime ore porta al trequartista dell'Arsenal Ethan Nwaneri . Secondo, il club rossonero avrebbe avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore per sondare la fattibilità dell'operazione. Per affondare il colpo, però, sarà necessario vendere Rafael Leao.

Il Milan è alla ricerca di un trequartista abile nei mezzi spazzi e in grado di alzare il tasso di pericolosità dell'attacco di Ruben Amorim. Dopo la recente fumata nera per Karetsas, finito al Borussia Dortmund, e il tramonto del sogno Alajbegovic, a un passo dalla Juventus, il club rossonero sta monitorando altri obiettivi. Nwaneri è nella short list, ma non è l'unico nome.

Avviati i contatti con Maza

Stando a quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, durante l’incontro con il Fenerbahce per la cessione di Leaoavrebbe avviato i primi colloqui con l'agenzia 'Stellar' per Ibrahim Maza , trequartista algerino classe 2005 attualmente in forza al Bayer Leverkusn.avrebbe dato ilall'operazione, ritenendo le caratteristiche del classe 2005 adatte al suo gioco ed intravedendo ampi margini di crescita legati alla giovane età.

Si tratta di un calciatore dotato di visione di gioco e tempi di inserimento in zona gol, abile nei mezzi spazzi e in grado di alzare il tasso di pericolosità della squadra, proprio come piace a Ruben Amorim.