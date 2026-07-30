Se Alajbegovic è a un passo dalla Juventus, il Milan ha messo gli occhi su un altro trequartista del Bayer Leverkusen. Il nome emerso nelle ultime ore è quello di Ibrahim Maza, trequartista algerino classe 2005. La dirigenza rossonera ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore a seguito della segnalazione di Bobby Gradiner, Director of Football Intelligence del club.

Calciomercato Milan, chi è Ibrahim Maza

I contatti con gli agenti e l'apertura di Amorim

La richiesta del Bayer Leverkusen