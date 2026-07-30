Il Milan avvia i primi contatti di mercato per Ibrahim Maza: la segnalazione di Gradiner, il via libera di Amorim e la richiesta del Bayer Leverkusen
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Se Alajbegovic è a un passo dalla Juventus, il Milan ha messo gli occhi su un altro trequartista del Bayer Leverkusen. Il nome emerso nelle ultime ore è quello di Ibrahim Maza, trequartista algerino classe 2005. La dirigenza rossonera ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore a seguito della segnalazione di Bobby Gradiner, Director of Football Intelligence del club.
Calciomercato Milan, chi è Ibrahim MazaIl Milan ci aveva già provato la scorsa estate per Maza, ma il Baeyr Leverkusen è stato più veloce a chiudere grazie all’offerta da 12 milioni di euro presentata all’Herta Berlino. Nell'ultima stagione in Germania l’algerino ha collezionato 5 gol e 6 assist in 44 presenze. Si tratta di un profilo dotato di visione di gioco e tempi di inserimento in zona gol, abile nei mezzi spazzi e in grado di alzare il tasso di pericolosità della squadra, proprio come piace a Ruben Amorim.
I contatti con gli agenti e l'apertura di AmorimStando a quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, il direttore del player trading Hendrik Almstadt avrebbe avviato i primi colloqui con l'agenzia 'Stellar' durante l’incontro con il Fenerbahce per la cessione di Leao. Amorim avrebbe dato il via libera all'operazione, ritenendo le caratteristiche del classe 2005 adatte al suo gioco ed intravedendo ampi margini di crescita legati alla giovane età.
La richiesta del Bayer LeverkusenIl nuovo tecnico del Bayer Leverkusen, Carlos Martinez Novell, considera Maza un elemento importante del progetto tecnico. Il club tedesco potrebbe aprire solo di fronte ad un’offerta da almeno 40 milioni di euro, cifra ritenuta elevata dal Milan ma su cui le parti torneranno ad aggiornarsi nei prossimi giorni per capire se esistono i margini per imbastire una trattativa.
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