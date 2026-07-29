Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM

Continua uno dei 'casi' più intricati di questa sessione di calciomercato: il Milan e Rafael Leão sono destinati a separarsi durante questa estate, ma la soluzione potrebbe essere più lontana del previsto. Ieri a Casa Milan c'è stato un incontro tra i rossoneri e Cihan Kamer, membro del cda del Fenerbahçe, che ha lasciato Milano sempre ieri, nel primo pomeriggio. Come scrive La Gazzetta dello Sport non c'è nulla di fatto tra le due squadre, ma Kamer non è ripartito dopo aver ricevuto una netta chiusura dal Milan. Sono state gettate le basi per una trattativa che potrà continuare anche a distanza.

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Il sostituto di Leão e i piani tattici di Ruben Amorim

Per il Milan, l'offerta del club turco arriva a. Si potrebbe trovare l'intesa a circalavorando sui bonus dell'operazione. Per l'attaccante rossonero pronto un contratto da oltre. Resta in corsa anche il, mentre sembra improbabile che si possa aprire la pista Milan per Leão che oggi arriverà inper raggiungere i compagni eLa rosea parla anche didel portoghese ( leggi qui quanto sappiamo ): al momento è stato proposto, ma serve tempo per riflettere sulla situazione. Questa la situazione di Leão: per il Milan resta la situazione prioritaria da risolvere, visto che la cessione del portoghese permetterebbe al club di investire soldi importanti per un ruolo cruciale nel. Parliamo delche serve ancora all'allenatore ex Manchester United.

Vedremo se la trattativa tra il Milan e il Fenerbahçe si allungherà fino ad agosto inoltrato: questo frenerebbe in modo sensibile il mercato in entrata dei rossoneri, a meno che il club non decida di investire a prescindere dall'uscita del suo numero 10.