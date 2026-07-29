Calciomercato Milan: incontro a Milano con il Fenerbahçe per Rafael Leão. Il club turco offre 40 milioni, i rossoneri ne chiedono 60. Spunta l'ipotesi Soulé
Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM
Continua uno dei 'casi' più intricati di questa sessione di calciomercato: il Milan e Rafael Leão sono destinati a separarsi durante questa estate, ma la soluzione potrebbe essere più lontana del previsto. Ieri a Casa Milan c'è stato un incontro tra i rossoneri e Cihan Kamer, membro del cda del Fenerbahçe, che ha lasciato Milano sempre ieri, nel primo pomeriggio. Come scrive La Gazzetta dello Sport non c'è nulla di fatto tra le due squadre, ma Kamer non è ripartito dopo aver ricevuto una netta chiusura dal Milan. Sono state gettate le basi per una trattativa che potrà continuare anche a distanza.
Il sostituto di Leão e i piani tattici di Ruben AmorimLa rosea parla anche di Soulé come possibile sostituto del portoghese (leggi qui quanto sappiamo): al momento è stato proposto, ma serve tempo per riflettere sulla situazione. Questa la situazione di Leão: per il Milan resta la situazione prioritaria da risolvere, visto che la cessione del portoghese permetterebbe al club di investire soldi importanti per un ruolo cruciale nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Parliamo del trequartista offensivo di piede mancino che serve ancora all'allenatore ex Manchester United.
Vedremo se la trattativa tra il Milan e il Fenerbahçe si allungherà fino ad agosto inoltrato: questo frenerebbe in modo sensibile il mercato in entrata dei rossoneri, a meno che il club non decida di investire a prescindere dall'uscita del suo numero 10.
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