Milan, il caso Leão ti blocca il mercato: ora serve la mossa 'rischiosa' di Cardinale

Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM

Continua il calciomercato del Milan: i rossoneri sono in una fase di stallo in questo momento, in attesa di cedere qualche calciatore presente in rosa. La squadra di Ruben Amorim deve infatti sfoltire la rosa in tutti i reparti prima di pensare ad affondare il colpo per altri investimenti importanti in entrata.

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L'identikit del trequartista e il caso Rafael Leão

Creare attacco,

Superare i difensori nell'uno contro uno.

Ricordiamo che i rossoneri hanno già speso più di 100 milioni di euro per gli acquisti di Mario Gila dalla Lazio (30 milioni di euro) e di Gonçalo Ramos (con i bonus più di 70 milioni di euro al PSG). Due colpi importantissimi per Ruben Amorim, ma che sicuramente non bastano: l'allenatore portoghese ha bisogno di altri rinforzi per poter impostare al meglio il suo tipo di calcio.Uno su tutti un trequartista offensivo forte di piede mancino, che possa partire sul centrodestra e che sia in grado di:

Caratteristiche precise e anche difficili da trovare sul mercato: chi ha un calciatore del genere lo valuta giustamente molto a livello di cartellino. Per questo serve cedere un giocatore nello specifico e parliamo di Rafael Leão. Il portoghese è in uscita dal Milan che vuole incassare almeno 50 milioni di euro dalla sua cessione per poi investire proprio per il nuovo trequartista.

C'è un problema: il numero 10 del Milan piace sì a Fenerbahçe e al Galatasaray, ma la vicenda potrebbe allungarsi fino ad agosto inoltrato (qui tutti i dettagli). Il Milan non è riuscito a formulare un'offerta al Genk per Karetsas proprio per le difficoltà nel cedere Leão e ora rischia di dover aspettare ancora, con il rischio di perdere altri profili nella lista di Amorim della dirigenza.

Le due soluzioni per il Milan: le ipotesi sul budget e Cardinale

La prima è aspettare e, se tutti i profili cercati fossero irraggiungibili, accontentarsi di un prestito o di un'occasione di mercato (come Mastantuono ad esempio).

e, se tutti i profili cercati fossero irraggiungibili, accontentarsi di un prestito o di un'occasione di mercato (come Mastantuono ad esempio). La seconda soluzione potrebbe arrivare solo da una decisione di Gerry Cardinale: se il Milan vuole davvero un trequartista importante, il numero uno dei rossoneri deve scendere in campo in prima persona e investire ancora prima di cedere, con il rischio di incassare poi meno.

Quali sono le soluzioni?

Solo nel secondo caso il Milan avrebbe la certezza di arrivare a profili più importanti senza dover aspettare che il caso Leão si risolva. Un intrigo di mercato difficile da sciogliere per il Diavolo: presto potrebbe arrivare il tempo delle scelte importanti sotto questo punto di vista.