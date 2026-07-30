Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato dell'obiettivo di mercato del Milan Ethan Nwaneri, trequartista inglese classe 2007 dell'Arsenal
Milan, l'arrivo di Leão e Gonçalo Ramos in Australia: che accoglienza dei compagni in hotel
A Casa Milan, la pista di mercato emersa nelle ultime ore porta al trequartista dell'Arsenal Ethan Nwaneri. L'indiscrezione, anticipata da Matteo Moretto, ha trovato conferma nelle parole di Carlo Pellegatti.
Chi è NwaneriClasse 2007, in patria Nwaneri è considerato uno dei maggiori prospetti del calcio inglese. Il 18 settembre 2022 debutta in Premier League all'età record di 15 anni e 181 giorni, diventando il più giovane esordiente nella storia del campionato. La prima rete da professionista arriva due anni dopo, il 25 settembre 2024, quando realizza una doppietta contro il Bolton. Nel corso del tempo, il ragazzo si guadagna il suo spazio nelle gerarchie di Mikel Arteta, collezionando 10 reti e 4 assist in 51 presenze. La scorsa sessione invernale di mercato il trasferimento in prestito al Marsiglia, un parentesi poco fortunata chiusa con 2 gol e 1 assist in 11 partite.
Perché piace al MilanIl Milan è alla ricerca di un trequartista abile nei mezzi spazzi e in grado di alzare il tasso di pericolosità dell'attacco di Ruben Amorim. Dopo la recente fumata nera per Karetsas, finito al Borussia Dortmund, e il tramonto del sogno Alajbegovic, a un passo dalla Juventus, il club rossonero sta monitorando altri obiettivi. Nwaneri è nella short list e i contatti tra le parti sono già stati avviati, ma non è l'unico nome. Tra gli altri candidati ci sono Matias Soulé e Franco Mastantuono, ma la strategia del Milan dipenderà strettamente dalla cessione di Rafael Leao.
Le condizioni dell'Arsenal per la cessione di NwaneriNell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Pellegatti ha svelato le condizioni dell'Arsenal per aprire alla cessione di Nwaneri, parlando anche di una trattativa già in corso con il Lipsia.
"Ethan Nwaneri è un trequartista classe 2007 di grande talento. Ha vissuto sei mesi difficili in prestito al Marsiglia dopo l'addio di De Zerbi. L'Arsenal ora tratta con il Lipsia sulla base di 35-40 milioni di euro. I Gunners vogliono però inserire una clausola di recompra tra due anni a 55-60 milioni, replicando una formula simile a quella usata dal Real Madrid per Brahim Diaz".
Calciomercato Milan, contatti con l'Arsenal per Nwaneri: le ultime da PellegattiSuccessivamente, Pellegatti ha confermato l'indiscrezione lanciata da Moretto sui contatti in corso tra Milan e Arsenal per Nwaneri.
"L'agente del giocatore è Gordon Stipic e i contatti con il Milan ci sono già stati. I rossoneri rifiutano l'ipotesi del prestito secco. Resta da capire se la società sia disposta ad accettare queste cifre e le condizioni sui riscatti. Per un investimento da 35-40 milioni a titolo definitivo, il Milan deve prima attendere l'eventuale cessione di Leao".
Il nodo LeaoL'eventuale affondo su Nwaneri dipende dalla partenza di Rafael Leao. Sul portoghese è vivo l'interesse di Galatasaray e Fenerbahce, ma ancora non è stato raggiunto un accordo con il Milan, che valuta il giocatore tra i 50 e i 60 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Milan, avviati i contatti con Maza: chi è il trequartista scoperto da Gardiner che ha stregato Amorim
News Calciomercato
Calciomercato Milan, Leão al Fenerbahçe? Romano: "Cardinale è stato chiarissimo durante il vertice"
Interviste
Serginho vuota il sacco sul Milan: "Amorim, la maglia numero 9 e l'addio di Maldini all'Italia"
Live
Mercato Milan LIVE | Leão, spunta lo United! Trequarti: Soulé, Mastantuono o Nwaneri
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti