La strategia dell'attesa potrebbe finalmente pagare i dividendi sperati. Da mesi Rafael Leão non fa mistero della sua volontà di tentare una nuova avventura professionale lontano dal Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il numero 10 portoghese ha sempre indicato la Liga spagnola e, soprattutto, la Premier League inglese come le mete ideali per il definitivo salto di qualità della sua carriera.

Fino a questo momento, tuttavia, il mercato non aveva assecondato i suoi desideri. Nessun club britannico o iberico si era fatto avanti concretamente, lasciando spazio soltanto al serrato derby di mercato a Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahçe. Le due big turche hanno offerto al giocatore contratti a doppia cifra, scontrandosi però con il muro del Milan, che per il nativo di Almada chiede 60 milioni di euro a titolo definitivo a fronte di proposte di prestito (con diritto o obbligo di riscatto) da 40-45 milioni complessivi.

La bomba di Nicolò Schira: si muove il Manchester United

Leão ha iniziato a valutare la destinazione turca come soluzione di ripiego, ma ha continuato a temporeggiare nella speranza di un segnale dall'Inghilterra nel corso del mese di agosto. Segnale che, a quanto pare, è appena arrivato. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira tramite un post sul proprio profilo ufficiale X, ilha effettuato un sondaggio concreto per chiedere informazioni sul fuoriclasse portoghese.

Questa indiscrezione cambia radicalmente le carte in tavola per diverse ragioni chiave:

Il fattore Cristiano Ronaldo : Leão ha dichiarato a più riprese come giocare nei Red Devils rappresenti il suo sogno d'infanzia, nato ammirando le gesta del suo idolo e successivo compagno di Nazionale, CR7.

: Leão ha dichiarato a più riprese come giocare nei Red Devils rappresenti il suo sogno d'infanzia, nato ammirando le gesta del suo idolo e successivo compagno di Nazionale, CR7. La formula gradita al Milan : il club inglese ha la forza economica per soddisfare la richiesta cash di 60 milioni di euro avanzata da Via Aldo Rossi, evitando formule di prestito sgradite alla dirigenza milanista.

: il club inglese ha la forza economica per soddisfare la richiesta cash di 60 milioni di euro avanzata da Via Aldo Rossi, evitando formule di prestito sgradite alla dirigenza milanista. L'incastro con Rashford: l'affondo decisivo dello United potrebbe materializzarsi non appena i Red Devils saranno riusciti a piazzare al miglior offerente Marcus Rashford, rientrato dal prestito al Barcellona.

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Un addio che farebbe felici tutti

Se il Manchester United decidesse di fare sul serio, i tasselli del mosaico andrebbero al loro posto in pochissimo tempo. Il calciatore coronerebbe il sogno di calcare il prato di Old Trafford, lo United si assicurerebbe un esterno devastante e il Milan incasserebbe la cifra necessaria per sbloccare l'intero mercato in entrata da regalare a

I prossimi giorni si preannunciano caldissimi: l'asse Milano-Manchester potrebbe infiammarsi improvvisamente, ponendo fine alla telenovela estiva più intricata in casa rossonera.