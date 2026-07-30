I rossoneri valutano Franco Mastantuono dal Real Madrid. Il classe 2007 vuole l'Italia, ma il Diavolo rifiuta il prestito secco: spunta l'idea alla Brahim Díaz
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In questa intensa fase del calciomercato estivo, il Milan è a caccia di un trequartista di qualità da inserire nello scacchiere tattico di Rúben Amorim. Se da una parte – tramontata la pista Kōnstantinos Karetsas, promesso sposo del Borussia Dortmund – l'argentino Matías Soulé della Roma continua a scalare posizioni nella lista della dirigenza rossonera, dall'altra spunta un nuovo suggestivo nome dall'Argentina che potrebbe accendere il mercato del Diavolo.
Si tratta di Franco Mastantuono, gioiello classe 2007 di proprietà del Real Madrid. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il ragazzo partirà in prestito per un anno per volere del nuovo tecnico delle "Merengues", José Mourinho, intenzionato a fargli accumulare minuti, esperienza e continuità di rendimento ad alti livelli.
I numeri di Mastantuono al Real Madrid e la voglia di Serie ANella sua prima annata sotto i riflettori del club madrileno, il giovanissimo trequartista ha faticato a trovare uno spazio da titolare fisso, riuscendo comunque a mostrare sprazzi della sua immensa classe. Questo il suo score stagionale:
- Presenze totali: 35 partite disputate in tutte le competizioni.
- Minuti giocati: 1.484' complessivi, con una media di circa 42 minuti a partita.
- Reti e assist: 3 gol messi a segno (uno in Liga, uno in Champions League e uno in Copa del Rey) e un assist servito.
Il Milan segue Mastantuono con grandissima attenzione sin dai tempi in cui incantava con la maglia del River Plate. Ora, la grande opportunità di mercato si riapre: l'Italia è infatti la destinazione preferita dal calciatore in caso di addio temporaneo a Madrid. Smentite categoricamente le voci di un ritorno in prestito in patria al River, l'entourage del ragazzo è stato chiaro con i Blancos: "Vogliamo la Serie A". Sulle sue tracce si è mossa concretamente la Fiorentina, ma il Milan resta alla finestra a valutare l'affare.
La strategia del Milan: no al prestito secco, spunta l'idea alla Brahim DíazPer vedere Mastantuono nel 3-4-2-1 di Rúben Amorim, la dirigenza di Via Aldo Rossi dovrà però trovare la quadra sul piano contrattuale. Storicamente, il club rossonero non gradisce la formula del prestito secco, che valorizzerebbe il calciatore per un solo anno senza alcun controllo sul suo cartellino futuro.
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