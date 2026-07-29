Il Milan valuta l'acquisto di Matias Soulé dalla Roma: la richiesta del club giallorosso e come il futuro di Rafael Leao può influenzare la trattativa
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Per rinforzare l’attacco, il Milan pensa a Matias Soulé, esterno argentino classe 2003 in uscita dalla Roma. Dopo il rinnovo di Dybala e l'arrivo di Castro, lo spazio per l'ex Juventus nella capitale si è ridotto, spingendolo a cercare una nuova destinazione. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il giocatore gradirebbe un trasferimento in rossonero, ma prima di affondare il colpo occorre chiarire il futuro di Rafael Leao.
Calciomercato Milan, prende quota la pista SouléDopo aver visto sfumare la pista Karetsas, finito al Borussia Dortmund, il Milan considera Soulé un candidato ideale per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese ne apprezza le qualità sia nella fase di possesso sia in quella di ripiegamento. In via Aldo Rossi, però, non c'è fretta di chiudere, considerando anche gli oltre 100 milioni di euro già spesi per acquistare Goncalo Ramos, Mario Gila e Sankhoun Diawara.
Il nodo LeaoL'eventuale affondo su Soulé dipende dalla partenza di Rafael Leao, scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Sul portoghese è vivo l'interesse di Galatasaray e Fenerbahce, ma ancora non è stato raggiunto un accordo con il Milan, che valuta il giocatore tra i 50 e i 60 milioni di euro.
Calciomercato Milan, la richiesta della Roma per SouléAppena un mese fa, Soulé ha rifiutato le ricche proposte arrivate da Al Ahli e Al Ittihad, bloccando il trasferimento nella Saudi Pro League per rimanere in Europa. La richiesta della Roma si aggira intorno ai 40 milioni di euro, per realizzare una plusvalenza rispetto ai 26 milioni spesi due anni fa.
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