Possesso palla, pressione alta e qualche rischio: così Amorim ha già trasformato il Milan

È finito nel peggior modo possibile il duello di calciomercato – probabilmente mai esistito – tra Borussia Dortmund e Milan per Kōnstantinos Karetsas. Il talento classe 2007, trequartista greco di proprietà del KRC Genk, era finito da mesi nel mirino tanto dei tedeschi quanto della dirigenza rossonera. Tra le due pretendenti, però, è emersa una differenza enorme e sostanziale nella gestione strategica dell'operazione.

Entrambi i club, sia il BvB sia il Milan, avevano mosso passi concreti e avviato contatti diretti con gli agenti del giocatore per sondare la disponibilità al trasferimento. Soltanto la società tedesca, tuttavia, ha rotto gli indugi e si è seduta concretamente al tavolo delle trattative con il KRC Genk, club belga con cui il gioiello ellenico è legato da un contratto solido valido fino al 30 giugno 2029.

Il fattore Rafael Leão blocca i rossoneri

Dietro l'immobilismo del club di Via Aldo Rossi c'è un vincolo strutturale ben preciso. Il Milan, infatti, per sferrare l'assalto decisivo a Karetsas aspettava di definire la. La complessa questione legata al futuro del numero 10 portoghese si è trascinata decisamente troppo per le lunghe e non si è ancora risolta. I rossoneri, giocoforza, si sono visti costretti a mettersi in una rischiosa posizione di stand-by strategico.

In Via Aldo Rossi si sperava che i negoziati paralleli tra il Borussia Dortmund e il KRC Genk non procedessero per il meglio, regalando al Milan il tempo necessario per sbloccare il mercato in uscita. Le cose, purtroppo per il Diavolo, sono andate in modo diametralmente opposto.

I dettagli economici del blitz del Borussia Dortmund

I vertici della dirigenza tedesca hanno impresso un'accelerazione letale. Dopo aver incassato tre offerte rifiutate dal club belga, i vertici societari della Ruhr hanno deciso di rompere gli indugi. Il direttore generalee il direttore sportivohanno effettuato un paio di blitz decisivi direttamente in Belgio per trattare faccia a faccia con il DS del Genk,

La determinazione del BvB ha portato alla fumata bianca definitiva. I due club hanno raggiunto un'intesa totale sulla base di cifre importantissime: 32 milioni di euro fissi, a cui si aggiungeranno bonus facilmente raggiungibili e una percentuale garantita sulla futura rivendita a favore del Genk.

Scelta di carriera e vantaggi logistici per il classe 2007

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La trattativa è ormai chiusa, per l'enorme felicità del ragazzo e della sua famiglia. Karetsas era già in parola con i tedeschi da qualche giorno e firmerà un contratto fino al. L'entourage del calciatore, che compirà 19 anni il prossimo 19 novembre, ha individuato nel Signal Iduna Park lo step perfetto per la crescita e la definitiva consacrazione del talento greco. Domani, mercoledì 29 luglio, il giocatore è atteso a Dortmund per sostenere le visite mediche con i gialloneri.A pesare in modo decisivo sulla scelta finale sono state anche precise questioni logistiche. Dortmund e Genk distano appena, una distanza comodamente percorribile in un paio d'ore di automobile. Karetsas si appresta così a compiere un enorme salto di qualità professionale: giocherà la Champions League da protagonista in un top club europeo, beneficiando di un ingaggio nettamente superiore, ma restando di fatto a due passi da casa. Con buona pace del Milan che, incassato il colpo, dovrà ora virare rapidamente sulle alternative di mercato.