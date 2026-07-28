Il Consigliere d'Amministrazione del club turco Cihan Kamer a Milano per trattare il portoghese. Il Milan chiede 60 milioni: sul tavolo ingaggio da top player
"Ho fatto la guerra con i miei demoni": la nuova canzone di Leão (girata a San Siro) fa discutere
Sono ore caldissime, se non decisive, per il futuro del calciomercato estivo del Milan. Nella serata di ieri, l'aeroporto di Milano-Malpensa ha registrato un arrivo pesante: Cihan Kamer, Consigliere d'Amministrazione e membro di spicco del board del Fenerbahçe, è sbarcato in Italia. La sua missione è chiara: incontrare la dirigenza rossonera per trattare l'acquisto a titolo definitivo di Rafael Leão.
Calciomercato Milan: Rafael Leão al bivio tra Premier e IstanbulLa fine del rapporto tra il club di Via Aldo Rossi e il numero 10 portoghese sembra ormai scritta. La volontà è reciproca: Leão desidera cambiare aria dopo un finale di ciclo complesso, e il Milan ha necessità di monetizzare la sua cessione. Sebbene l'esterno lusitano sognasse un futuro in Premier League o nella Liga spagnola, l'assenza di offerte concrete da questi campionati lo ha spinto a valutare la destinazione Istanbul, dove si sta accendendo un vero e proprio derby di mercato.
Le cifre della trattativa: ballano 20 milioni tra domanda e offertaIl Fenerbahçe sta provando a piazzare lo scatto decisivo. Il blitz di Kamer a Milano serve a gettare le basi per un accordo totale, sebbene il dirigente turco non potrà ripartire subito con il calciatore. Nelle stesse ore, infatti, Leão salirà sul volo diretto a Perth (Western Australia) per aggregarsi alla tournée della squadra rossonera. La distanza economica resta sensibile:
- Offerta Fenerbahçe: 40 milioni di euro per il cartellino.
- Richiesta Milan: 60 milioni di euro (una cifra già scontata di due terzi rispetto alla clausola rescissoria da 175 milioni).
- Proposta al giocatore: contratto pluriennale da 10 milioni di euro netti a stagione.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il piano dei "Canarini Gialli" è quello di limare il prezzo del cartellino per destinare le risorse risparmiate sull'ingaggio in doppia cifra del portoghese, provando a colmare la distanza con il Milan tramite l'inserimento di consistenti bonus.
Il derby di Istanbul: il Galatasaray osserva ma non affondaL'accelerata del Fenerbahçe è dettata anche dalla forte concorrenza interna del Galatasaray. I giallorossi turchi offrono a Leão una vetrina importante, potendo garantire la certezza di disputare la prossima Champions League (mentre il Fenerbahçe deve affrontare i turni preliminari). Tuttavia, il Galatasaray non ha la forza finanziaria per formulare un'offerta d'acquisto immediata al Milan, essendosi limitato a sondare il terreno per un prestito con diritto di riscatto. Questa debolezza strutturale mette il Fenerbahçe in netta pole position nella corsa al classe 1999.
Rottura ambientale e ragioni tattiche: perché Leão non rientra nel Milan di AmorimNonostante la convocazione per la preparazione estiva in Australia, la sensazione di un addio imminente resta fortissima. Oltre a una rottura ambientale con la tifoseria rossonera ormai difficile da sanare, alla base della cessione vi sono precise motivazioni tattiche. Nel nuovo scacchiere di Rúben Amorim, orientato verso il 3-4-2-1, le caratteristiche da ala pura di Rafael Leão risulterebbero di difficile collocazione, richiedendo compiti di ripiegamento e un accentramento che non valorizzerebbero il suo strappo in velocità sull'esterno. La cessione, dunque, accontenterebbe tutti, finanziando al contempo i prossimi innesti sul mercato.
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