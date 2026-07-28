Sono ore caldissime, se non decisive, per il futuro del calciomercato estivo del Milan. Nella serata di ieri, l'aeroporto di Milano-Malpensa ha registrato un arrivo pesante: Cihan Kamer, Consigliere d'Amministrazione e membro di spicco del board del Fenerbahçe, è sbarcato in Italia. La sua missione è chiara: incontrare la dirigenza rossonera per trattare l'acquisto a titolo definitivo di Rafael Leão.

Calciomercato Milan: Rafael Leão al bivio tra Premier e Istanbul

Le cifre della trattativa: ballano 20 milioni tra domanda e offerta

Offerta Fenerbahçe : 40 milioni di euro per il cartellino.

: 40 milioni di euro per il cartellino. Richiesta Milan : 60 milioni di euro (una cifra già scontata di due terzi rispetto alla clausola rescissoria da 175 milioni).

: 60 milioni di euro (una cifra già scontata di due terzi rispetto alla clausola rescissoria da 175 milioni). Proposta al giocatore: contratto pluriennale da 10 milioni di euro netti a stagione.

La fine del rapporto tra il club di Via Aldo Rossi e il numero 10 portoghese sembra ormai scritta. La volontà è reciproca: Leão desidera cambiare aria dopo un finale di ciclo complesso, e il Milan ha necessità di monetizzare la sua cessione. Sebbene l'esterno lusitano sognasse un futuro ino nellaspagnola, l'assenza di offerte concrete da questi campionati lo ha spinto a valutare la destinazione Istanbul, dove si sta accendendo un vero e proprio derby di mercato.Il Fenerbahçe sta provando a piazzare lo scatto decisivo. Il blitz di Kamer a Milano serve a gettare le basi per un accordo totale, sebbene il dirigente turco non potrà ripartire subito con il calciatore. Nelle stesse ore, infatti, Leão salirà sul volo diretto aper aggregarsi alla tournée della squadra rossonera. La distanza economica resta sensibile:

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il piano dei "Canarini Gialli" è quello di limare il prezzo del cartellino per destinare le risorse risparmiate sull'ingaggio in doppia cifra del portoghese, provando a colmare la distanza con il Milan tramite l'inserimento di consistenti bonus.

Il derby di Istanbul: il Galatasaray osserva ma non affonda

Rottura ambientale e ragioni tattiche: perché Leão non rientra nel Milan di Amorim

L'accelerata del Fenerbahçe è dettata anche dalla forte concorrenza interna del. I giallorossi turchi offrono a Leão una vetrina importante, potendo garantire la certezza di disputare la prossima(mentre il Fenerbahçe deve affrontare i turni preliminari). Tuttavia, il Galatasaray non ha la forza finanziaria per formulare un'offerta d'acquisto immediata al Milan, essendosi limitato a sondare il terreno per un prestito con diritto di riscatto. Questa debolezza strutturale mette il Fenerbahçe in netta pole position nella corsa al classe 1999.Nonostante la convocazione per la preparazione estiva in Australia, la sensazione di un addio imminente resta fortissima. Oltre a una rottura ambientale con la tifoseria rossonera ormai difficile da sanare, alla base della cessione vi sono precise motivazioni tattiche. Nel nuovo scacchiere di, orientato verso il, le caratteristiche da ala pura di Rafael Leão risulterebbero di difficile collocazione, richiedendo compiti di ripiegamento e un accentramento che non valorizzerebbero il suo strappo in velocità sull'esterno. La cessione, dunque, accontenterebbe tutti, finanziando al contempo i prossimi innesti sul mercato.