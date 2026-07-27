Christian Comotto viaggia verso la permanenza al Milan per la stagione 2026/27. L'indiscrezione di Luca Bianchin, l'impatto con il Celtic e il piano di Amorim
Calciomercato Milan, Comotto in sede per firmare il rinnovo | VIDEO PM
Il Milan continua a lavorare sia sul mercato sia in vista della stagione 2026/27. La squadra guidata da Ruben Amorim è arrivata a Perth in Australia, dove il 5 agosto giocherà il derby contro l'Inter, in un'amichevole molto suggestiva. Sarà la seconda partita pre-stagionale per i rossoneri (la terza se consideriamo quella a porte chiuse contro il Perth): il Diavolo ha giocato negli scorsi giorni contro il Celtic pareggiando 2-2 grazie a una bella doppietta di Camarda.
Le sue qualità sul terreno di gioco sono state evidenti:
- Sempre propositivo e pronto a ricevere il pallone con passaggi precisi e veloci.
- Ripiegamenti difensivi giusti, con voglia e prontezza nel pressing senza palla.
- Leadership e lucidità che non sono affatto banali per un calciatore della sua età.
L'indiscrezione di Luca Bianchin: Comotto resta al MilanCome riportato dal giornalista Luca Bianchin sul social X Christian Comotto viaggia verso la permanenza al Milan per la stagione 2026-27. Il recente rinnovo e la titolarità contro il Celtic lo avvicinano a una conferma nella rosa di Ruben Amorim. Una notizia molto importante per il presente e il futuro del Milan: i rossoneri hanno in rosa un calciatore che ha tutte le qualità per poter fare bene in una squadra importante.
Il contesto tattico: Comotto come vice Modrić per AmorimE in più ora può essere il contesto ideale per crescere al meglio: un allenatore giovane con un'idea di un calcio offensivo come Amorim. Davanti a sé due calciatori importantissimi come Modrić e Rabiot. È presto per dirlo, ma Comotto ha tutte le qualità e le caratteristiche per poter essere il vice Modrić nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim.
Il mercato è molto lungo e ci potrebbero essere delle sorprese, ma il reparto rossonero potrebbe avere Modrić e Rabiot come titolari con Jashari e Comotto come prime alternative: un ottimo mix di esperienza, qualità e prospettive future.
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