Il Milan continua a lavorare sia sul mercato sia in vista della stagione 2026/27. La squadra guidata da Ruben Amorim è arrivata a Perth in Australia, dove il 5 agosto giocherà il derby contro l'Inter, in un'amichevole molto suggestiva. Sarà la seconda partita pre-stagionale per i rossoneri (la terza se consideriamo quella a porte chiuse contro il Perth): il Diavolo ha giocato negli scorsi giorni contro il Celtic pareggiando 2-2 grazie a una bella doppietta di Camarda.

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Un primo tempo difficile per il Milan dove però si è distinto Comotto : il mediano classe 2008 è stato tra i più positivi nei primi 45 minuti di gioco.

Le sue qualità sul terreno di gioco sono state evidenti:

Sempre propositivo e pronto a ricevere il pallone con passaggi precisi e veloci.

e pronto a ricevere il pallone con passaggi precisi e veloci. Ripiegamenti difensivi giusti , con voglia e prontezza nel pressing senza palla.

, con voglia e prontezza nel pressing senza palla. Leadership e lucidità che non sono affatto banali per un calciatore della sua età.

L'indiscrezione di Luca Bianchin: Comotto resta al Milan

Il contesto tattico: Comotto come vice Modrić per Amorim

Come riportato dal giornalistaChristian Comotto viaggia verso la permanenza al Milan per la stagione 2026-27. Il recente rinnovo e la titolarità contro il Celtic lo avvicinano a una conferma nella rosa di Ruben Amorim. Una notizia molto importante per il presente e il futuro del Milan: i rossoneri hanno in rosa un calciatore che ha tutte le qualità per poter fare bene in una squadra importante.E in più ora può essere il contesto ideale per crescere al meglio: un allenatore giovane con un'idea di un calcio offensivo come Amorim. Davanti a sé due calciatori importantissimi come. È presto per dirlo, ma Comotto ha tutte le qualità e le caratteristiche per poter essere ilnel

Il mercato è molto lungo e ci potrebbero essere delle sorprese, ma il reparto rossonero potrebbe avere Modrić e Rabiot come titolari con Jashari e Comotto come prime alternative: un ottimo mix di esperienza, qualità e prospettive future.