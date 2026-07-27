Nulla da fare per Karetsas? Il talento greco sembra sempre più lontano dal Milan e sempre più vicino al Borussia Dortmund: questo riporta il sito belga hln.be, che descrive anche i dettagli dell'operazione. Il direttore sportivo dei tedeschi Ole Book non è partito per il tour giapponese del club per recarsi a Genk per negoziare con Dimitri de Condé. Per il giovane greco è pronto un contratto quinquennale, mentre per il club belga sarebbe una cessione record superiore alla cifra incassata per Tolu Arokodare. Il greco giocherà dietro la prima punta Serhou Guirassy nel sistema 3-4-2-1 dell'allenatore Niko Kovac.

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Il mercato del Milan bloccato dal nodo cessioni

Per il Milan, quindi, potrebbe essere un'occasione di mercato mancata. I rossoneri hanno investito più di 100 milioni di euro per Gila e Ramos e non possono, in questo momento, sborsare altri 40 milioni di euro per un giocatore, senza prima cedere calciatori molto importanti. Il mercato del Milan, in questo momento, è rallentato proprio dalle mancate cessioni:è il candidato numero uno a lasciare il Diavolo in questa sessione estiva.

Con la partenza del portoghese il Milan potrebbe incassare:

50 milioni di euro necessari proprio per investire per il nuovo trequartista offensivo mancino.

necessari proprio per investire per il nuovo trequartista offensivo mancino. La risorsa ideale tanto richiesta da Ruben Amorim per il suo 3-4-2-1.

Da capire quali saranno le prossime mosse per l'attaccante portoghese, anche se in questo momento non ci sono ancora offerte ufficiali al Milan, che rischia di perdere del tutto il talento Karetsas.

I dettagli economici dell'accordo svelati da Tavolieri e da Berger

Ulteriori dettagli arrivano dal giornalista, secondo il quale il Borussia Dortmund ha raggiunto un accordo con il Genk perpiù una percentuale sulla futura rivendita del cartellino. Conferme sulle cifre e sull'accordo anche dal giornalista di Sky Sport Germania. Sembra quindi del tutto sfumato Karetsas per il Milan.