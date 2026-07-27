Milan, Amorim si muove per Karetsas. Romano: "C'è stata una telefonata": la situazione

Continua il calciomercato del Milan con la dirigenza rossonera che in questo momento continua a pensare alle possibili cessioni: Rafael Leão è il profilo che in questo momento deve uscire per sbloccare anche un'operazione di mercato importante per il club. Amorim vuole un altro trequartista offensivo da inserire nei due dietro la prima punta del suo 3-4-2-1.

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Dalla cessione del portoghese, il Milan vuole incassare almeno 50 milioni di euro per poi dare l'assalto al giocatore importante da inserire nel reparto offensivo.

per poi dare l'assalto al giocatore importante da inserire nel reparto offensivo. Il primo nome nella lista rossonera resta quello di Kōnstantinos Karetsas, classe 2007 del Genk, ma occhio alla fortissima concorrenza del Borussia Dortmund.

Le ultime novità da Fabrizio Romano

"Massima attenzione al nome di Karetsas. Da quanto mi risulta, durante il weekend, Amorim ha avuto un contatto telefonico con il giocatore presentando il progetto del Milan".

Ecco le ultime novità dal giornalista Fabrizio Romano su YouTube:

Diavolo quindi molto interessato al profilo del giovane talento greco, ma tutto dipende dal Borussia Dortmund, che sta trattando da giorni con il Genk per trovare una quadra sul cartellino. Ecco i dettagli da Romano:

"Il Milan su Karetsas c'è ancora, ma tutto dipende dal Borussia Dortmund. Ora bisogna vendere Leão che è la priorità, ma i tedeschi sono agguerriti e va fortissimo su Karetsas come priorità assoluta. Per il Milan è un'opportunità, non una necessità immediata. Non c'è un testa a testa diretto in questo momento. Il Milan è alla finestra".

Scenari futuri: cessione Leão o investimento immediato?

Karetsas nel Milan di Amorim

Per il Milan, quindi, potrebbe essere una questione di tempo e di opportunità: il Diavolo deve decidere se aspettare laprima di pensare all'assalto al greco, oppure investire ancora unasenza prima cedere qualcuno. Seconda ipotesi che in questo momento sembra di. Vedremo se il Borussia Dortmund chiuderà il colpo, quel che sembra certo è che, ma non è detto che questo basti per portarlo in rossonero.Karetsas potrebbe essere un colpo molto interessante per il Milan di Ruben Amorim: trequartista di piede sinistro, sarebbe schierato come sottopunta di destra nel 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese con Pulisic che si sposterebbe a sinistra in quel caso. Il greco potrebbe portare al Milan tanta qualità tecnica, talento e sarebbe anche un investimento per il futuro: spendere oggi 40 milioni di euro per un giocatore che potrebbe valere molto di più tra un paio di stagioni.