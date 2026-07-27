Sui quotidiani sportivi oggi in edicola, in particolare sulle pagine del 'Corriere dello Sport' e di 'Tuttosport', si torna a parlare con insistenza dell'interesse del Milan per Kōnstantinos Karetsas. Il trequartista greco classe 2007, attualmente in forza al KRC Genk, è finito da tempo nei radar della dirigenza rossonera. Nelle intenzioni del club di via Aldo Rossi, il giovanissimo talento potrebbe sbarcare alla corte di Rúben Amorim non appena verrà formalizzata la cessione di Rafael Leão.

L'identikit perfetto per il 3-4-2-1 di Rúben Amorim

Per caratteristiche tecniche ed estro, Karetsas si sposerebbe alla perfezione con ildel nuovo tecnico lusitano. Parliamo infatti di un fantasista di piede mancino che ama partire dalla corsia di destra per poi accentrarsi e rientrare sul suo piede forte. Amorim ha chiesto esplicitamente alla società un elemento con queste precise qualità per sviluppare al meglio la propria filosofia di gioco a Milano, ricalcando i successi ottenuti a Lisbona sulla panchina dello Sporting.

Il vero ostacolo, tuttavia, è legato alle tempistiche e alle finanze. Senza la preventiva cessione di Leão, il Milan ha le mani legate e non può soddisfare le alte pretese economiche del KRC Genk. Per cedere il proprio gioiello, il club belga chiede una base fissa di almeno 35 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus, per un pacchetto complessivo da 40 milioni. Ad oggi, la trattativa è tutt'altro che in dirittura d'arrivo per il Diavolo: il giocatore, infatti, sembra ormai diretto verso la Bundesliga.

Il Borussia Dortmund fa sul serio: tre offerte e blitz decisivo

Il Borussia Dortmund è entrato in scena in modo concreto ben prima del Milan. I gialloneri hanno già presentato tre offerte ufficiali al KRC Genk, con cui Karetsas è sotto contratto fino al 30 giugno 2029: la prima proposta è stata di 25 milioni, la seconda di 30 e la terza ha superato la barriera dei 30 milioni di euro. Tutte rispedite al mittente dai belgi, irremovibili sulla propria richiesta iniziale.

Nonostante i no del Genk, i tedeschi sono in netto vantaggio sui rossoneri. Il direttore generale Lars Ricken e il direttore sportivo Nils-Ole Book hanno già incontrato personalmente in Belgio il DS del Genk, Dimitri De Condé, intavolando una trattativa cordiale. Secondo i media tedeschi, il Borussia Dortmund è forte del sì del giocatore per un contratto fino al 30 giugno 2031, oltre che dell'approvazione della famiglia. Un fattore non da poco è la vicinanza geografica: Dortmund e Genk distano appena 117 chilometri, una distanza percorribile in un paio d'ore d'auto.

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