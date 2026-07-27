Il prossimo mercoledì 12 agosto sarà una data cruciale per il mondo rossonero. A Milanello, infatti, si rivedranno finalmente gli ultimi due Nazionali del Milan che hanno preso parte ai Mondiali: il portiere Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot. I due calciatori, reduci dall'avventura con la Francia dell'ormai ex Commissario Tecnico Didier Deschamps, sono giunti al quarto posto nella kermesse iridata dopo aver perso contro la Spagna (0-2) in semifinale e contro l'Inghilterra (4-6) la successiva finalina di consolazione.

Rabiot conferma la fedeltà, ma esplode il caso Maignan

Il rinnovo fino al 2031 e i successivi spifferi di mercato

Giallo su Instagram: Maignan segue l'esempio di Fofana

Adrien Rabiot, immediatamente dopo l'ultima sfida mondiale, ha tolto ogni dubbio sul proprio futuro confermando la sua permanenza in rossonero anche per questa stagione. Una scelta di cuore e professionalità, arrivata nonostante la mancata qualificazione del Diavolo in Champions League e malgrado l'addio a Massimiliano Allegri — ora sulla panchina del Napoli — suo mentore e vero e proprio papà calcistico dopo le comuni esperienze alla Juventus e, per l'appunto, al Milan. Se il centrocampista ha blindato il suo posto, quello che in queste ore i tifosi rossoneri si domandano con insistenza è se anche Maignan abbia la stessa intenzione di restare o meno.La situazione legata a 'Magic Mike' è decisamente più intricata. Nello scorso mese di gennaio, il portiere e capitano rossonero aveva sottoscritto un rinnovo contrattuale a lunghissimo termine, valido fino al 30 giugno 2031. Una firma arrivata perché Maignan si diceva contento di rimanere al Milan, forte di un ritrovato feeling con l'ambiente circostante. Gran parte del merito era andato proprio al lavoro di Allegri e del suo preparatore dei portieri di fiducia, Claudio Filippi. Con il cambio della guardia in panchina, però, lo scenario è mutato radicalmente e gli spifferi sull'insoddisfazione dell'estremo difensore francese si sono susseguiti giorno dopo giorno. Fino al clamoroso gesto delle scorse ore.Il portiere ex Lille e PSG ha compiuto un'azione che ha subito fatto scattare l'allarme sui social network, seguendo l'esempio del connazionale, giocatore ormai dato in uscita dal Diavolo.

Come si evince chiaramente dalle foto del suo account ufficiale sul popolare social 'Instagram', Maignan ha cancellato improvvisamente qualsiasi post presente sul suo profilo e, dato ancora più significativo, ha tolto ogni riferimento al Milan nella sua biografia ufficiale.

Si tratta di un semplice restyling d'immagine del profilo o, sotto sotto, cova la precisa volontà di resettare tutto per ripartire da capo, magari altrove? La risposta definitiva si avrà a stretto giro. Dal canto suo, la dirigenza del Milan conta ciecamente su Maignan: tanto il proprietario Gerry Cardinale quanto il nuovo allenatore Rúben Amorim lo considerano una pietra miliare insostituibile per il nuovo corso rossonero. L'importante, adesso, è che anche 'Magic Mike' se ne senta ancora parte integrante.