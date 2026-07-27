Il Milan punta i fari in Spagna alla ricerca di un rinforzo di spessore per le corsie esterne. La dirigenza rossonera ha infatti effettuato un sondaggio esplorativo per Matteo Ruggeri, esterno difensore classe 2002 di proprietà dell'Atlético Madrid. I rossoneri non sono tuttavia isolati: sulla scia del talento italiano si registra infatti anche un forte interessamento della Juventus, mentre la Fiorentina ha provato a impostare un vero e proprio tentativo concreto.

Calciomercato Milan: il muro di Simeone per Ruggeri

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Le cifre dell'affare e la valutazione di Transfermarkt

Scadenza contrattuale : il giocatore è legato ai madrileni da un lungo contratto fino al 30 giugno 2030 .

: il giocatore è legato ai madrileni da un lungo contratto fino al . Valutazione di mercato : secondo i dati ufficiali di Transfermarkt, il valore attuale del cartellino si attesta sui 28 milioni di euro .

: secondo i dati ufficiali di Transfermarkt, il valore attuale del cartellino si attesta sui . Prezzo fissato dall'Atlético: i report ufficiali della dirigenza spagnola indicano che la base d'asta per sedersi al tavolo delle trattative oscilla in un'ampia forbice tra i 25 e i 30 milioni di euro di sola parte fissa.

Scenari futuri: il Milan resta alla finestra

L'approccio del club di Via Aldo Rossi, così come quello delle altre pretendenti italiane, si è scontrato con un autentico muro eretto da Madrid. Il tecnico dei Colchoneros,, ha respinto ogni tipo di approccio per il laterale sinistro, ritenendolo una colonna portante della rosa attuale. Il manager argentino intende trattenerlo nella Capitale spagnola per almeno un'ulteriore stagione, forte delle ottime prestazioni fornite dal ragazzo nell'ultima annata tra Liga e Champions League.Anche l'Inter ha manifestato un timido interesse per il calciatore, un'opzione subordinata però alla possibile partenza di Carlos Augusto. La resistenza dell'Atlético non è una novità: il club spagnolo aveva già rispedito al mittente i sondaggi del(che lo monitora da un paio d'anni), imitato poco dopo dal, anch'esso rimasto a bocca asciutta.L'Atlético Madrid ha già rifiutato diverse proposte significative che superavano ampiamente i 20 milioni di euro - bonus inclusi - investiti per il cartellino del giocatore solo un anno fa. Attualmente, la situazione attorno a Ruggeri è delineata da parametri economici rigidi:Nonostante Matteo Ruggeri non abbia ancora fatto il suo esordio ufficiale con la maglia della Nazionale maggiore italiana, la sua crescita esponenziale in terra spagnola lo ha reso uno dei profili più caldi e seguiti dell'intera sessione estiva. Per il Milan si tratterebbe dell'innesto ideale per dare freschezza e fisicità alla fascia sinistra nel 3-4-2-1 di Rúben Amorim, ma senza un'apertura formale al dialogo da parte dell'entourage dell'Atlético, l'affare rischia di rimanere congelato.